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Довбик и Цыганков выйдут в основе Жироны на заключительный матч сезона в Примере
Артему нужно забивать
Girona
Сегодня, 24 мая, "Жирона" сыграет матч 38-го тура Ла Лиги против "Гранады".
Турнирного значения поединок не несет, "Гранада" точно покинет высший испанский дивизион, а "Жирона" не упадет ниже третьего места, бронзовые медали кампании принадлежат каталонцам.
А вот с претензиями Довбика на трофей Пичичи все не так гладко. Александра Серлот пока лидирует в гонке бомбардиров. На данный момент форвард "Вильярреала" опережает украинского нападающего на 2 гола (23 vs 21).
И Довбик, и Цыганков – в старте "Жироны" на этот матч. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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