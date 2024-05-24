Смена тренера Барселоны разрушит сразу несколько трансферных планов клуба

Летом в "Барселоне" сменится тренер, Хави Эрнандес уйдет, а заменить его должен Ханси Флик. Правда, уход специалиста может повлиять на трансферную активность клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, есть несколько сделок, которые зависели от Хави, и после его ухода переговоры придется начинать сначала.

В воскресенье, после двух с половиной лет у руля "Барселоны", Хави Эрнандес проведет свой последний матч против "Севильи".