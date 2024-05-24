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Смена тренера Барселоны разрушит сразу несколько трансферных планов клуба

Испания
Обновлено

Уход специалиста может повлиять на трансферную активность клуба

Смена тренера Барселоны разрушит сразу несколько трансферных планов клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом в "Барселоне" сменится тренер, Хави Эрнандес уйдет, а заменить его должен Ханси Флик. Правда, уход специалиста может повлиять на трансферную активность клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, есть несколько сделок, которые зависели от Хави, и после его ухода переговоры придется начинать сначала.

В воскресенье, после двух с половиной лет у руля "Барселоны", Хави Эрнандес проведет свой последний матч против "Севильи".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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