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Вальверде: Уильямс два года играл с маленьким кусочком стекла в ноге
Эрнесто раскрыл необычную причину, почему Иньяки пропустит заключительный матч сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Наставник "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде раскрыл необычную причину, почему Иньяки Уильямс пропустит заключительный матч сезона против "Райо Вальекано".
Оказалось, звезда сборной Ганы в течение последних двух лет играл с осколком стекла в ноге.
Вальверде объяснил, что два года назад Уильямс разбил стекло и наступил на него, в результате чего осколок застрял в его ноге. Футболист оправился от травмы и продолжил играть, но теперь у него возникли проблемы со стопой.
"Когда его зашивали после травмы, они не заметили осколок. К тому же это не маленький кусочек, а около 2 см. Он был близко к кости или сухожилиям, поэтому нам пришлось его извлечь. Честно говоря, мы с врачом смеялись, потому что не могли в это поверить".
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