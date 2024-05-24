Вальверде: Уильямс два года играл с маленьким кусочком стекла в ноге

Наставник "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде раскрыл необычную причину, почему Иньяки Уильямс пропустит заключительный матч сезона против "Райо Вальекано".

Оказалось, звезда сборной Ганы в течение последних двух лет играл с осколком стекла в ноге.

Вальверде объяснил, что два года назад Уильямс разбил стекло и наступил на него, в результате чего осколок застрял в его ноге. Футболист оправился от травмы и продолжил играть, но теперь у него возникли проблемы со стопой.

"Когда его зашивали после травмы, они не заметили осколок. К тому же это не маленький кусочек, а около 2 см. Он был близко к кости или сухожилиям, поэтому нам пришлось его извлечь. Честно говоря, мы с врачом смеялись, потому что не могли в это поверить".