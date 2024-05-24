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Вальверде: Уильямс два года играл с маленьким кусочком стекла

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Эрнесто раскрыл необычную причину, почему Иньяки пропустит заключительный матч сезона

Вальверде: Уильямс два года играл с маленьким кусочком стекла

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

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Наставник "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде раскрыл необычную причину, почему Иньяки Уильямс пропустит заключительный матч сезона против "Райо Вальекано".

Оказалось, звезда сборной Ганы в течение последних двух лет играл с осколком стекла в ноге.

Вальверде объяснил, что два года назад Уильямс разбил стекло и наступил на него, в результате чего осколок застрял в его ноге. Футболист оправился от травмы и продолжил играть, но теперь у него возникли проблемы со стопой.

"Когда его зашивали после травмы, они не заметили осколок. К тому же это не маленький кусочек, а около 2 см. Он был близко к кости или сухожилиям, поэтому нам пришлось его извлечь. Честно говоря, мы с врачом смеялись, потому что не могли в это поверить".

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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