Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи

"Жирона" в последнем туре сделала все, что только могла, дабы порадовать болельщиков и принести Артему Довбику Трофео Пичичи.

Это был воистину идеальный вечер для каталонцев. Все у них получалось - контроль, отбор, стандарты, финты, реализация. Соперник при этом, скорее, помогал, чем сопротивлялся разгрому.

Ну, и украинцы были главными на этом празднике жизни. Все началось с Цыганкова - сперва он идеально набросил мяч на голову Эрику Гарсии, а затем забил сам после прострела Гутьерреса.

7 - @GironaFC_Engl are the first team, excluding Real Madrid, Barcelona and Atlético, to win by a 7+ goal margin in a @LaLigaEN match since Real Sociedad in May 1996 (8-1 v Albacete). History. pic.twitter.com/dJ4SAHfB1L

Довбик включился следом - реализовал пенальти, который в быстром прорыве заработал Порту.

"Гранада"? У нее был единственный момент, но Лукас Бойе с трех метров не попал в ворота.

В любой другой вечер "Жирона" бы сбавила обороты при счете 3:0, но только не сегодня. Перед стартом тура Довбик отставал от Александра Серлота в гонке за звание лучшего бомбардира на 2 гола, и команда изо всех сил помогала украинцу выйти вперед.

Поначалу получалось не очень - "вместо" Довбика опять забил Цыганков; теперь с прострела Савиньо.

Лишь когда Факундо Пеллистри заработал глупейшее удаление, остановив атаку "Жироны" руками, дело сдвинулось с мертвой точки.

На 75-й минуте Довбик получил вертикальный пас, оттер защитника и проткнул мяч мимо голкипера.

Затем он же результативно скинул на Стуани - бить самому там было нереально. Ну, и на закуску забил еще раз - с пенальти, который заработал Савиньо. 24 гола - есть текущее первое место в бомбардирском споре!

Да, у Серлота впереди еще выезд в Памплону, но в любом случае то, как "Жирона" сегодня билась за Довбика - это дорогого стоит. Как, впрочем, и игра Артема, да и Цыганкова тоже. Это был идеальный сезон для каталонцев - лучший в их истории. Не превзойти, а просто повторить его было бы настоящим чудом для этого маленького клуба, который сегодня радуется третьему месту в Ла Лиге.

"Гранада"? Она вылетает, и как вы поняли из счета, в этом нет никакой несправедливости.

25 - @GironaFC_Engl have finished @LaLigaEN 2023/24 with 25 wins in 38 games (D6 L7), a record that, excluding Real Madrid, Barcelona and Atlético, had only been achieved by one team: Valencia in 1995/96 (26 wins in 42 games).



Unleashed. pic.twitter.com/hdUu1oelo7