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Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи
У Цыганкова 2+1, Довбик сделал хет-трик и отдал ассист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" в последнем туре сделала все, что только могла, дабы порадовать болельщиков и принести Артему Довбику Трофео Пичичи.
Это был воистину идеальный вечер для каталонцев. Все у них получалось - контроль, отбор, стандарты, финты, реализация. Соперник при этом, скорее, помогал, чем сопротивлялся разгрому.
Ну, и украинцы были главными на этом празднике жизни. Все началось с Цыганкова - сперва он идеально набросил мяч на голову Эрику Гарсии, а затем забил сам после прострела Гутьерреса.
7 - @GironaFC_Engl are the first team, excluding Real Madrid, Barcelona and Atlético, to win by a 7+ goal margin in a @LaLigaEN match since Real Sociedad in May 1996 (8-1 v Albacete).— OptaJose (@OptaJose) May 24, 2024
History. pic.twitter.com/dJ4SAHfB1L
Довбик включился следом - реализовал пенальти, который в быстром прорыве заработал Порту.
"Гранада"? У нее был единственный момент, но Лукас Бойе с трех метров не попал в ворота.
В любой другой вечер "Жирона" бы сбавила обороты при счете 3:0, но только не сегодня. Перед стартом тура Довбик отставал от Александра Серлота в гонке за звание лучшего бомбардира на 2 гола, и команда изо всех сил помогала украинцу выйти вперед.
Поначалу получалось не очень - "вместо" Довбика опять забил Цыганков; теперь с прострела Савиньо.
Лишь когда Факундо Пеллистри заработал глупейшее удаление, остановив атаку "Жироны" руками, дело сдвинулось с мертвой точки.
La temporada de Dovbyk...????❤️ pic.twitter.com/TOwtGXA4q6— LALIGA (@LaLiga) May 24, 2024
На 75-й минуте Довбик получил вертикальный пас, оттер защитника и проткнул мяч мимо голкипера.
Затем он же результативно скинул на Стуани - бить самому там было нереально. Ну, и на закуску забил еще раз - с пенальти, который заработал Савиньо. 24 гола - есть текущее первое место в бомбардирском споре!
Да, у Серлота впереди еще выезд в Памплону, но в любом случае то, как "Жирона" сегодня билась за Довбика - это дорогого стоит. Как, впрочем, и игра Артема, да и Цыганкова тоже. Это был идеальный сезон для каталонцев - лучший в их истории. Не превзойти, а просто повторить его было бы настоящим чудом для этого маленького клуба, который сегодня радуется третьему месту в Ла Лиге.
"Гранада"? Она вылетает, и как вы поняли из счета, в этом нет никакой несправедливости.
25 - @GironaFC_Engl have finished @LaLigaEN 2023/24 with 25 wins in 38 games (D6 L7), a record that, excluding Real Madrid, Barcelona and Atlético, had only been achieved by one team: Valencia in 1995/96 (26 wins in 42 games).— OptaJose (@OptaJose) May 24, 2024
Unleashed. pic.twitter.com/hdUu1oelo7
Ла Лига, 38-й тур. Жирона, “Монтиливи”
“Жирона” – “Гранада” 7:0
Голы: Эрик Гарсия 30, Цыганков 33, Довбик 44 (пен.), Цыганков 54, Довбик 75, Стуани 78, Довбик 90 (пен.)
“Жирона”: Гассанига – Эрик Гарсия, Лопес (Коуту 50), Блинд, Мигель (Мартинес 65) – Мартин, Алеиш Гарсия, Эррера (Торре 50) – Цыганков (Стуани 56), Довбик, Порту (Савио 50)
“Гранада”: Мартинес – Мауасса (Брау 60), Торренте (Мендес 72), Рубио, Санчес (Саенс 72) – Гумбау, Алонсо – Роделас (Кальеохон 46), Вильяр (Пиантковский 46), Пеллистри – Бойе
Предупреждения: Лопес 32, Порту 45+4, Эрик Гарсия 82 – Алонсо 36, Пеллистри 39, Санчес 43, Пеллистри 61, Кальехон 62
Удаление: Пеллистри 61
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