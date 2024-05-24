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Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи

Испания
Обновлено

У Цыганкова 2+1, Довбик сделал хет-трик и отдал ассист

Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" в последнем туре сделала все, что только могла, дабы порадовать болельщиков и принести Артему Довбику Трофео Пичичи.

Это был воистину идеальный вечер для каталонцев. Все у них получалось - контроль, отбор, стандарты, финты, реализация. Соперник при этом, скорее, помогал, чем сопротивлялся разгрому.

Ну, и украинцы были главными на этом празднике жизни. Все началось с Цыганкова - сперва он идеально набросил мяч на голову Эрику Гарсии, а затем забил сам после прострела Гутьерреса.

Довбик включился следом - реализовал пенальти, который в быстром прорыве заработал Порту.

"Гранада"? У нее был единственный момент, но Лукас Бойе с трех метров не попал в ворота.

В любой другой вечер "Жирона" бы сбавила обороты при счете 3:0, но только не сегодня. Перед стартом тура Довбик отставал от Александра Серлота в гонке за звание лучшего бомбардира на 2 гола, и команда изо всех сил помогала украинцу выйти вперед.

Поначалу получалось не очень - "вместо" Довбика опять забил Цыганков; теперь с прострела Савиньо.

Лишь когда Факундо Пеллистри заработал глупейшее удаление, остановив атаку "Жироны" руками, дело сдвинулось с мертвой точки.

На 75-й минуте Довбик получил вертикальный пас, оттер защитника и проткнул мяч мимо голкипера.

Затем он же результативно скинул на Стуани - бить самому там было нереально. Ну, и на закуску забил еще раз - с пенальти, который заработал Савиньо. 24 гола - есть текущее первое место в бомбардирском споре!

Да, у Серлота впереди еще выезд в Памплону, но в любом случае то, как "Жирона" сегодня билась за Довбика - это дорогого стоит. Как, впрочем, и игра Артема, да и Цыганкова тоже. Это был идеальный сезон для каталонцев - лучший в их истории. Не превзойти, а просто повторить его было бы настоящим чудом для этого маленького клуба, который сегодня радуется третьему месту в Ла Лиге.

"Гранада"? Она вылетает, и как вы поняли из счета, в этом нет никакой несправедливости.

Ла Лига, 38-й тур. Жирона, “Монтиливи”

“Жирона” – “Гранада” 7:0

Голы: Эрик Гарсия 30, Цыганков 33, Довбик 44 (пен.), Цыганков 54, Довбик 75, Стуани 78, Довбик 90 (пен.)

“Жирона”: Гассанига – Эрик Гарсия, Лопес (Коуту 50), Блинд, Мигель (Мартинес 65) – Мартин, Алеиш Гарсия, Эррера (Торре 50) – Цыганков (Стуани 56), Довбик, Порту (Савио 50)

“Гранада”: Мартинес – Мауасса (Брау 60), Торренте (Мендес 72), Рубио, Санчес (Саенс 72) – Гумбау, Алонсо – Роделас (Кальеохон 46), Вильяр (Пиантковский 46), Пеллистри – Бойе

Предупреждения: Лопес 32, Порту 45+4, Эрик Гарсия 82 – Алонсо 36, Пеллистри 39, Санчес 43, Пеллистри 61, Кальехон 62

Удаление: Пеллистри 61

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Комментарии
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gurik (Запорожье)
25.05.2024 в 00:29
Чувствую будет один игрок сборной забрал трофей у другого игрока сборной( Андрюха в прошлом туре конечно психанул)
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0
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Комментарии 20
gurik (Запорожье)
25.05.2024 в 00:29
Чувствую будет один игрок сборной забрал трофей у другого игрока сборной( Андрюха в прошлом туре конечно психанул)
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0
1
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 00:42
Да уж, Луня в прошлом туре подложил Довбику большую-большую свинью. Два гола мог и не пропускать.
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0
3
Dr. House (Поділля)
25.05.2024 в 00:22
Хто знає, в Іспанії при рівній кількості голів перевага надається тому, хто зробив більше асистів, тому, хто менше забив з пенальті чи хто менше зіграв матчів?
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2
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 00:24
И меньше матчей и меньше пенальти. Так шоо... пішов ти Дохтур до дідька у сраку.
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0
3
La Scala (Milano)
25.05.2024 в 00:25
Який ти їбанько
 
1
1
Dr. House (Поділля)
25.05.2024 в 00:27
Барсел@х, я запитував в людей, а не в барсонутого пропитого придурка
 
2
1
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Вarcelinius
25.05.2024 в 00:39
А я шо не люди? Мне тоже хочется тебя послать.
 
0
3
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Вarcelinius
25.05.2024 в 00:22
Думаю Довбику, как впрочем и Цыгану, надо остаться ещё на один сезон в Жироне.
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0
5
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 00:12
Блъ, и где этот Серлот взялся? Выпрыгнул, как чёрт из табакерки, ну. А так бы в дебютном сезоне и сразу Пичичи. Это было бы для Довбика очень круто.
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0
4
La Scala (Milano)
25.05.2024 в 00:11
Два хет-трика в першому ж сезоні в Ла Лізі- це також круто!!!
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2
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 00:17
А ты откуда знаешь, шо два хет-трика, в редакции работаешь? Ладно, не отвечай, я и так знаю, шо ты шлемазл из редакции.
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0
4
La Scala (Milano)
25.05.2024 в 00:24
Ти я бачу знову глоду нах.уярився і в сосну в'їб@вся?
 
2
1
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 00:31
А шо скажешь не из редакции? Вон видишь, как ты занервничал сразу, плеваться начал. У вас там в редакции все, чуть шо, так сразу плеваться начинают. Вон и Дохтур тоже постоянное плюётся. Ваш коллега, не?
 
0
3
Dr. House (Поділля)
25.05.2024 в 00:32
Та воно не просихає. Сьогодні відставку Хаві мочить. Думає дурень, що це типу щось для Барси змінить. Як отримувала пиз@ди в Європі вже 10 років так і буде отримувати, і в Іспанії продовжить від Реала та Жирони відгрібати
 
2
1
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Вarcelinius
25.05.2024 в 00:49
Я уже рад, тупой Дохтур, только потому, шо я снова буду болеть за Барсу. Оковы сковавшие меня моим же обещанием спали.
 
0
1
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mr.Smith
25.05.2024 в 00:07
Фартануло з суперником в останньому турі.В Довбика шанс з'явився ...
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1
0
Ariakiev01 (Київ)
25.05.2024 в 00:03
ну понадеятся можем
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1
0
Ariakiev01 (Київ)
25.05.2024 в 00:03
1 не беда но, завтра также будут грузить все на Серлота. Единственная надежна на нефарт и что Осасуна дома не будет Дном
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1
0
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 00:01
Вот что буцы мои волшебные вытворяют!!! Поцелуй их Довбик и аккуратненько поставь под скамейку в раздевалке. Они еще пригодяцца другим украинцам!
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0
2
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Вarcelinius
25.05.2024 в 00:00
Мало, надо было 4.. Серлот, как минимум один гол забьёт однозначно.
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0
2

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