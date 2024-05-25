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Довбык установил новый рекорд по количеству голов за Жирону в течение одной кампании Ла Лиги

Испания
Обновлено

Украинец превзошел достижение Стуани

Довбык установил новый рекорд по количеству голов за Жирону в течение одной кампании Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик в своем дебютном сезоне в "Жироне" смог забить 24 гола. Этим самым он установил новый рекорд. До него держался рекорд Кристиана Стуани который в сезоне 2017/2018 смог забить 21 гол.

Напомним, что "Жирона приобрела "Довбыка" у "СК Днепр 1" за 7.5 млн евро.

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Кристиан Стуани Артем Довбик Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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