Довбик повторил рекорд Шевченко по количеству голов в одном сезоне в топ 5 чемпионатах

Артем Довбик в сезоне 2023/2024 смог забить 24 гола в Чемпионате Испании. Тем самым он повторил лучшие достижения Андрея Шевченко, который в сезоне 2000/2001 и 2003/2004 также забивал по 24 гола в Серии А.

Напомним, что Артем в последнем сезоне за "СК Днепр 1" забивал 24 гола в Чемпионате Украины, а когда переехал в Испанию то результативность не снизилась также 24 гола.