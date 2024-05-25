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Довбик повторил рекорд Шевченко по количеству голов в одном сезоне в топ 5 чемпионатах

Испания
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Сколько голов забивали и когда

Довбик повторил рекорд Шевченко по количеству голов в одном сезоне в топ 5 чемпионатах

twitter.com/GironaFC

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Артем Довбик в сезоне 2023/2024 смог забить 24 гола в Чемпионате Испании. Тем самым он повторил лучшие достижения Андрея Шевченко, который в сезоне 2000/2001 и 2003/2004 также забивал по 24 гола в Серии А.
Напомним, что Артем в последнем сезоне за "СК Днепр 1" забивал 24 гола в Чемпионате Украины, а когда переехал в Испанию то результативность не снизилась также 24 гола.

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Андрей Шевченко Серия А Ла Лига Артем Довбик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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