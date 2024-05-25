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Мичел: Печально что этот сезон закончился
Комментарий главного тренера Жироны во время празднования
Football Espana
После матча "Жирона" - "Гранада" 7:0, главный тренер каталонцев во время празднования сказал:
"Грустно что этот сезон заканчивается, это историческое достижение. Европа мы здесь"
???? MÍCHEL #GironaTerritoriDeChampions pic.twitter.com/autEIixJYZ— Girona FC (@GironaFC) May 24, 2024
Напомним, что "Жирона заняла 3 место в турнирной таблице Ла Лиги и в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов.
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Источник:Твиттер
Опубликовал: Андрей Мартыник
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