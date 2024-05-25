Мичел: Печально что этот сезон закончился

После матча "Жирона" - "Гранада" 7:0, главный тренер каталонцев во время празднования сказал:

"Грустно что этот сезон заканчивается, это историческое достижение. Европа мы здесь"

Напомним, что "Жирона заняла 3 место в турнирной таблице Ла Лиги и в следующем сезоне будет играть в Лиге Чемпионов.