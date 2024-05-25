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Стуани: Поздравляю команду с проведенным невероятным сезоном

Испания
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Комментарий старожила "Жироны" во время празднования

Стуани: Поздравляю команду с проведенным невероятным сезоном

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

После матча "Жирона" - "Гранада" 7:0, старожил команды, Стуани, поздравил команду:

"Хочу поздравить команду, потому, что они провели невероятный сезон. Каждый пошел на жертвы, чтобы этот клуб шел как можно выше"

Напомним, что Стуани проводит уже седьмой сезон за "Жирону", он в нынешнем сезоне провел 31 матч в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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Кристиан Стуани Ла Лига Жирона
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Источник:
Твиттер "Жирони"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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