Стуани: Поздравляю команду с проведенным невероятным сезоном

После матча "Жирона" - "Гранада" 7:0, старожил команды, Стуани, поздравил команду:

"Хочу поздравить команду, потому, что они провели невероятный сезон. Каждый пошел на жертвы, чтобы этот клуб шел как можно выше"

Напомним, что Стуани проводит уже седьмой сезон за "Жирону", он в нынешнем сезоне провел 31 матч в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.