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Стуани: Поздравляю команду с проведенным невероятным сезоном
Комментарий старожила "Жироны" во время празднования
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
После матча "Жирона" - "Гранада" 7:0, старожил команды, Стуани, поздравил команду:
"Хочу поздравить команду, потому, что они провели невероятный сезон. Каждый пошел на жертвы, чтобы этот клуб шел как можно выше"
???? STUANI#GironaTerritoriDeChampions pic.twitter.com/7SZ5wmveZc— Girona FC (@GironaFC) May 24, 2024
Напомним, что Стуани проводит уже седьмой сезон за "Жирону", он в нынешнем сезоне провел 31 матч в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Твиттер "Жирони"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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