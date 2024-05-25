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Маркос Алонсо летом покинет Барселону свободным агентом

Испания
Обновлено

Алонсо не входит в планы каталонцев

Маркос Алонсо летом покинет Барселону свободным агентом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом 2024 года завершается контракт у Маркоса Алонсо. Руководители "Барселоны" сообщили испанцу что он не входит в планы каталонцев - сообщает Fabrizio Romano.

Напомним, что летом 2022 года Алонсо перешел из "Челси" в "Барсу" также свободным агентом. За 2 года он провел 29 матчей за каталонцев и забил один гол.

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Барселона Маркос Алонсо Ла Лига
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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