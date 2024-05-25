Маркос Алонсо летом покинет Барселону свободным агентом

Летом 2024 года завершается контракт у Маркоса Алонсо. Руководители "Барселоны" сообщили испанцу что он не входит в планы каталонцев - сообщает Fabrizio Romano.

???????????? Marcos Alonso will still leave Barça as free agent, plans won’t change even with Hansi Flick as new manager.



NO negotiations ongoing between Atléti and Marcos Alonso, as reported yesterday. pic.twitter.com/47T7CJEExL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2024

Напомним, что летом 2022 года Алонсо перешел из "Челси" в "Барсу" также свободным агентом. За 2 года он провел 29 матчей за каталонцев и забил один гол.

