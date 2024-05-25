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Маркос Алонсо летом покинет Барселону свободным агентом
Алонсо не входит в планы каталонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом 2024 года завершается контракт у Маркоса Алонсо. Руководители "Барселоны" сообщили испанцу что он не входит в планы каталонцев - сообщает Fabrizio Romano.
???????????? Marcos Alonso will still leave Barça as free agent, plans won’t change even with Hansi Flick as new manager.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2024
NO negotiations ongoing between Atléti and Marcos Alonso, as reported yesterday. pic.twitter.com/47T7CJEExL
Напомним, что летом 2022 года Алонсо перешел из "Челси" в "Барсу" также свободным агентом. За 2 года он провел 29 матчей за каталонцев и забил один гол.
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