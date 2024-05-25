Гасперини или Конте. Президент Наполи примет решения

Антонио Конте может возглавить "Наполи".

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По информации издания, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет определиться, кто возглавит команду в следующем сезоне. Основные кандидаты на пост главного тренера "Наполи" - это Антонио Конте и Джан Гасперини. Отмечается, что президенту более симпатизирует Конте. Бывший тренер "Тоттенхэма" даже согласился на низкую зарплату в случае, если он возглавит неаполитанский клуб.

Напомним, нынешний главный тренер "Наполи" Франческо Кальцона по окончании этого сезона покинет клуб, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Словакии. После 37 туров "Наполи" занимает 10-е место.