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Ханс-Дитер Флик не видит смысла покупать новых игроков в Барселону
Считает, что у нынешнего состава имеется потенциал
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не собирается покупать новых игроков в летнее трансферное окно.
По информации источника, немецкий специалист считает, что нынешний состав имеет потенциал только нужно сделать упор на физическую подготовку и тогда можно будет выстроить конкурентоспособную команду. Отмечается, что Флик также намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии "Барселоны" важной частью проекта.
Напомним, Ханси Флик станет новым главным тренером "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса. Немецкий специалист подписал двухлетний контракт с каталонским клубом, который продлится до 2026 года.
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