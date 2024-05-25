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Ханс-Дитер Флик не видит смысла покупать новых игроков в Барселону

Испания
Обновлено

Считает, что у нынешнего состава имеется потенциал

Ханс-Дитер Флик не видит смысла покупать новых игроков в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не собирается покупать новых игроков в летнее трансферное окно.

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По информации источника, немецкий специалист считает, что нынешний состав имеет потенциал только нужно сделать упор на физическую подготовку и тогда можно будет выстроить конкурентоспособную команду. Отмечается, что Флик также намерен доверять молодым игрокам и хочет сделать выпускников академии "Барселоны" важной частью проекта.

Напомним, Ханси Флик станет новым главным тренером "Барселоны" после ухода Хави Эрнандеса. Немецкий специалист подписал двухлетний контракт с каталонским клубом, который продлится до 2026 года.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
25.05.2024 в 11:09
Сразу видно подход, хоть и не очень так, но всё же тренера, а не физрука. Я тоже говорил, шо и нынешним составом можно играть гораздо лучше, если правильно расставить игроков и поменять стиль игры. Короче посмотрим, пока это только слова от Флика.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
25.05.2024 в 11:09
Сразу видно подход, хоть и не очень так, но всё же тренера, а не физрука. Я тоже говорил, шо и нынешним составом можно играть гораздо лучше, если правильно расставить игроков и поменять стиль игры. Короче посмотрим, пока это только слова от Флика.
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