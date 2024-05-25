Реал Мадрид - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Новый чемпион Испании "Реал" в последнем туре примет седьмую команду сезона – "Бетис". Турнирной мотивации у команд не осталось, и для Мадрида главными становятся две вещи – избежать травм в преддверии финала ЛЧ и красиво проводить на пенсию Тони Крооса, который завершит карьеру после Евро-2024.

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Чемпионат Испании, 38-й тур

25 мая 2024. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" Мадрид 22:00 "Бетіс"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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