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Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
Все очень просто
marca.com
Испанское издание Marca ежегодно вручает "Трофей Пичичи" лучшему бомбардиру Ла Лиги. Поскольку в этом сезоне борьба за награду особенно накалилась, Marca опубликовала объяснение правил.
Если сразу два или более футболистов финишируют на вершине бомбардирского рейтинга с одинаковым количеством забитых голов, то все игроки будут награждены – они разделят эту номинацию.
Marca не признает таких дополнительных показателей как количество ассистов, сыгранных матчей голов с пенальтами и т.д. Будут учитываться только голы.
Сейчас лидером бомбардирской гонки является Артем Довбик, у которого 24 точных удара. На втором месте находится форвард "Вильярреала" Александер Серлот. На его счету 23 гола, но "желтая субмарина" еще сыграет сегодня против "Осасуны" в 15:00.
Если норвежец не отличится хоть голом, то Довбык единолично получит “Трофей Пичичи”. В случае двух или более точных ударов норвежца – украинец окажется вне борта.
Однако если Александр забьет один гол, то впервые за 40 лет приз будет разделен.
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