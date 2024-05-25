Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик

Испанское издание Marca ежегодно вручает "Трофей Пичичи" лучшему бомбардиру Ла Лиги. Поскольку в этом сезоне борьба за награду особенно накалилась, Marca опубликовала объяснение правил.

Если сразу два или более футболистов финишируют на вершине бомбардирского рейтинга с одинаковым количеством забитых голов, то все игроки будут награждены – они разделят эту номинацию.

Marca не признает таких дополнительных показателей как количество ассистов, сыгранных матчей голов с пенальтами и т.д. Будут учитываться только голы.

Сейчас лидером бомбардирской гонки является Артем Довбик, у которого 24 точных удара. На втором месте находится форвард "Вильярреала" Александер Серлот. На его счету 23 гола, но "желтая субмарина" еще сыграет сегодня против "Осасуны" в 15:00.

Если норвежец не отличится хоть голом, то Довбык единолично получит “Трофей Пичичи”. В случае двух или более точных ударов норвежца – украинец окажется вне борта.

Однако если Александр забьет один гол, то впервые за 40 лет приз будет разделен.