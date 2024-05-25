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Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик

Испания
Обновлено

Все очень просто

Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик

marca.com

Новина українською

Испанское издание Marca ежегодно вручает "Трофей Пичичи" лучшему бомбардиру Ла Лиги. Поскольку в этом сезоне борьба за награду особенно накалилась, Marca опубликовала объяснение правил.

Если сразу два или более футболистов финишируют на вершине бомбардирского рейтинга с одинаковым количеством забитых голов, то все игроки будут награждены – они разделят эту номинацию.

Marca не признает таких дополнительных показателей как количество ассистов, сыгранных матчей голов с пенальтами и т.д. Будут учитываться только голы.

Сейчас лидером бомбардирской гонки является Артем Довбик, у которого 24 точных удара. На втором месте находится форвард "Вильярреала" Александер Серлот. На его счету 23 гола, но "желтая субмарина" еще сыграет сегодня против "Осасуны" в 15:00.

Если норвежец не отличится хоть голом, то Довбык единолично получит “Трофей Пичичи”. В случае двух или более точных ударов норвежца – украинец окажется вне борта.

Однако если Александр забьет один гол, то впервые за 40 лет приз будет разделен.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 12:55
Та заб'є він і три, це ж очевидно!)
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Комментарии 3
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 12:55
Та заб'є він і три, це ж очевидно!)
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3
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Вarcelinius
25.05.2024 в 13:25
Канеш.
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Mexxxxx (Просяная)
25.05.2024 в 13:37
Ну так потрібно було Довбику вчора і на гру не виходити і всій команді на нього не грати, а навіщо, це ж очевидно, що конкурент назибаває. Понили б у роздягальні, як тут в коментах та і по домам.
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