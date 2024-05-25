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Источник: Флик хочет видеть в своем тренерском штабе Тьяго Алькантару
Алькантара не против
Getty Images/Global Images Ukraine
Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Флика в Барселоне. Об этом сообщает AS.
По информации источника, "Барселона" ищет помощника для Ханс-Дитера Флика, основное требование это знание испанского и немецкого языка, под эту кандидатуру попадает Тьяго Алькантара, но поиски помощника еще продолжаются.
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Напомним, испанский полузащитник Тьяго Алькантара в этом сезоне покидает "Ливерпуль". Ранее Тьяго выступал за "Баварию" и "Барселону".
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Источник:AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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