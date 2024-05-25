  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Источник: Флик хочет видеть в своем тренерском штабе Тьяго Алькантару
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Флик хочет видеть в своем тренерском штабе Тьяго Алькантару

Испания

Алькантара не против

Источник: Флик хочет видеть в своем тренерском штабе Тьяго Алькантару

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Флика в Барселоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, "Барселона" ищет помощника для Ханс-Дитера Флика, основное требование это знание испанского и немецкого языка, под эту кандидатуру попадает Тьяго Алькантара, но поиски помощника еще продолжаются.

Читайте такжеЛа Масия, зависимость от Гвардиолы и семейная хроническая травма. История братьев Алькантара

Напомним, испанский полузащитник Тьяго Алькантара в этом сезоне покидает "Ливерпуль". Ранее Тьяго выступал за "Баварию" и "Барселону".

По теме
yellow-arrow
По просьбе Анчелотти. Реал объявит о новом контракте с Луниным после финала ЛЧ
yellow-arrow
Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
yellow-arrow
Тренер Жироны – о победе 7:0: Мне жалко Гранаду, но мы пытались помочь Довбику выиграть Пичичи
Барселона Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости