Источник: Флик хочет видеть в своем тренерском штабе Тьяго Алькантару

Тьяго Алькантара может войти в тренерский штаб Флика в Барселоне. Об этом сообщает AS.

По информации источника, "Барселона" ищет помощника для Ханс-Дитера Флика, основное требование это знание испанского и немецкого языка, под эту кандидатуру попадает Тьяго Алькантара, но поиски помощника еще продолжаются.

Напомним, испанский полузащитник Тьяго Алькантара в этом сезоне покидает "Ливерпуль". Ранее Тьяго выступал за "Баварию" и "Барселону".