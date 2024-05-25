Севилья — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" и "Севилья" встретятся в последнем матче испанского сезона, и это будет встреча двух разочарований.

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Каталонцы вопреки ожиданиям не навязали "Реалу" борьбу за титул и еле спасли второе место в борьбе с "Жироной", проиграв скромному оппоненту оба очных матча. "Севилья", в свою очередь, уже не поднимется в ТОП-10 и вплоть до середины апреля даже рисковала вылететь из элиты после победы в ЛЕ год назад.

Очевидно, что оба клуба ждут большие изменения летом. Их первый звоночек прозвучал - "Барса" объявила, что выезд в Севилью станет последним для Хави. Его заменит Ганси Флик.

Удастся ли каталонцам красиво попрощаться с тренером, приведшим их к чемпионству-2023 — увидим в воскресенье , 26 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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