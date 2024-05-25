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Севилья — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Севилья" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Барселона" и "Севилья" встретятся в последнем матче испанского сезона, и это будет встреча двух разочарований.
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Каталонцы вопреки ожиданиям не навязали "Реалу" борьбу за титул и еле спасли второе место в борьбе с "Жироной", проиграв скромному оппоненту оба очных матча. "Севилья", в свою очередь, уже не поднимется в ТОП-10 и вплоть до середины апреля даже рисковала вылететь из элиты после победы в ЛЕ год назад.
Очевидно, что оба клуба ждут большие изменения летом. Их первый звоночек прозвучал - "Барса" объявила, что выезд в Севилью станет последним для Хави. Его заменит Ганси Флик.
Удастся ли каталонцам красиво попрощаться с тренером, приведшим их к чемпионству-2023 — увидим в воскресенье, 26 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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