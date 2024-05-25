Конкурент Довбика за Трофей Пичичи выйдет в старте Вильярреала на финальный матч сезона

В матче 38 тура Чемпионата Испании "Осасуна" встретится с "Вильярреалом". В стартовом составе "желтой субмарины" появится нападающий Александр Серлот.

Норвежец борется за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. В его активе 23 гола, и он уступает лидеру гонки Артему Довбику одним точным ударом. Правда, украинец провел все свои матчи.

Для того чтобы единолично выиграть "Трофей Пичичи" Серлоту нужно отличиться минимум дублем. Если нападающий отличится одним голом, то впервые за 40 лет награду разделят два футболиста.

Перед встречей "Осасуна" занимает 11 место в турнирной таблице, а "Вильярреал" идет на восьмой строчке. Обе команды уже ни на что не претендуют.

Матч стартует в 15.00.