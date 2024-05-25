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Конкурент Довбика за Трофей Пичичи выйдет в старте Вильярреала на финальный матч сезона

Испания

Впереди – решающие 90 минут

Конкурент Довбика за Трофей Пичичи выйдет в старте Вильярреала на финальный матч сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 38 тура Чемпионата Испании "Осасуна" встретится с "Вильярреалом". В стартовом составе "желтой субмарины" появится нападающий Александр Серлот.

Норвежец борется за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. В его активе 23 гола, и он уступает лидеру гонки Артему Довбику одним точным ударом. Правда, украинец провел все свои матчи.

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Для того чтобы единолично выиграть "Трофей Пичичи" Серлоту нужно отличиться минимум дублем. Если нападающий отличится одним голом, то впервые за 40 лет награду разделят два футболиста.

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Перед встречей "Осасуна" занимает 11 место в турнирной таблице, а "Вильярреал" идет на восьмой строчке. Обе команды уже ни на что не претендуют.

Матч стартует в 15.00.

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Артем Довбик Александр Серлот
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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 15:21
он на поле вышел и... сразу ушёл...
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Комментарии 10
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 15:21
он на поле вышел и... сразу ушёл...
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Вarcelinius
25.05.2024 в 15:28
Ды, зацени на какой минуте я написал свой коммент. А ведь я игру не смотрю.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 15:30
пичичу - на базу!))
 
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Вarcelinius
25.05.2024 в 15:30
А чё он ушёл? Приспичило в туалет или поломали?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 15:31
"заводской брак"
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.05.2024 в 15:32
но могут потом и обратную замену сделать, если экстренно приведут в порядок и пеналь заработают))
 
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Вarcelinius
25.05.2024 в 15:33
Ну и правильно, ибо нех.уй...нам портить настроение. )
 
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Вarcelinius
25.05.2024 в 15:36
Да, ты прав, рано радоваться. Короче держим кулаки. Шоб Серлот сегодня держал в кулаке.
 
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Вarcelinius
25.05.2024 в 15:17
Вот бы его, кто-то поломал. Не, ну серьёзно, один раз в жизни может быть такая пруха у Довбика будет.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.05.2024 в 15:09
Неочікувано!!!.....))))
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