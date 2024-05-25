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Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
Украинец на 99% выиграл награду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Нападающий "Вильярреала" Александр Серлот драматично выбыл из гонки за приз лучшему бомбардиру Примеры — Трофео Пичичи.
В последнем туре на поле "Осасуны" норвежец имел шанс забить, но при ударе потянул заднюю поверхность бедра и его пришлось менять. На 10-й минуте встречи Серлота заменил Хосе Луис Моралес.
Таким образом, у Алекса уже останется 23 гола в текущей Примере — на 1 меньше, чем у Артема Довбика из "Жироны".
Еще дальше в рейтинге идут Джуд Беллингем (19) и Роберт Левандовский (18), но их шансы сугубо теоретические.
В матче "Вильярреала" и "Осасуны" сыграно 25 минут, счет пока не открыт.
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