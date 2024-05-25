Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи

Нападающий "Вильярреала" Александр Серлот драматично выбыл из гонки за приз лучшему бомбардиру Примеры — Трофео Пичичи.

В последнем туре на поле "Осасуны" норвежец имел шанс забить, но при ударе потянул заднюю поверхность бедра и его пришлось менять. На 10-й минуте встречи Серлота заменил Хосе Луис Моралес.

Таким образом, у Алекса уже останется 23 гола в текущей Примере — на 1 меньше, чем у Артема Довбика из "Жироны".

Еще дальше в рейтинге идут Джуд Беллингем (19) и Роберт Левандовский (18), но их шансы сугубо теоретические.

В матче "Вильярреала" и "Осасуны" сыграно 25 минут, счет пока не открыт.