  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи

Испания
Обновлено

Украинец на 99% выиграл награду

Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Вильярреала" Александр Серлот драматично выбыл из гонки за приз лучшему бомбардиру Примеры — Трофео Пичичи.

В последнем туре на поле "Осасуны" норвежец имел шанс забить, но при ударе потянул заднюю поверхность бедра и его пришлось менять. На 10-й минуте встречи Серлота заменил Хосе Луис Моралес.

Таким образом, у Алекса уже останется 23 гола в текущей Примере — на 1 меньше, чем у Артема Довбика из "Жироны".

Читайте такжеПримера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи

Еще дальше в рейтинге идут Джуд Беллингем (19) и Роберт Левандовский (18), но их шансы сугубо теоретические.

В матче "Вильярреала" и "Осасуны" сыграно 25 минут, счет пока не открыт.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Севилья — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Конкурент Довбика за Трофей Пичичи выйдет в старте Вильярреала на финальный матч сезона
Вильярреал Александр Серлот
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
25.05.2024 в 15:50
Катсапи будуть вижчати, що це все Байден та Джонсон підговорили Серлота зімітувати травму
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
ANESTEZIO (Вінниця )
25.05.2024 в 15:50
Катсапи будуть вижчати, що це все Байден та Джонсон підговорили Серлота зімітувати травму
Ответить
0
0
avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 15:45
Та подождите, а вдруг пеналь будет и Серлота на пробить выпустят? Подождём ещё ребяты, подождём.
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
25.05.2024 в 15:48
Ну ти й дебіл . Ще після вчорашнього мабуть не просох
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
25.05.2024 в 15:40
5 положити бетісу - нереально. Таке навіть праймовому Мессі не факт що вдалося б. Тому можна вітати Довбика з заслуженим пічічі та 5 місцем по г+п в топ лігах.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости