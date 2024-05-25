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Все-таки совершить несколько покупок. Стало известно, кого хочет купить Флик в Барсу

Испания

Ранее сообщалось, что из-за финансового положения Барсы, немецкий специалист откажется от трансферов

Все-таки совершить несколько покупок. Стало известно, кого хочет купить Флик в Барсу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый тренер "Барселоны" Ханси Флик обозначил, кого нужно обязательно приобрести этим летом, сообщает Sport.es.

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По информации издания, Флик хочет купить правого защитника "Баварии" Йозуа Киммиха и опорного полузащитника "Бетиса" Гвидо Родригеса.

Напомним, за этот сезон 29-летный Киммих провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. А 30-летный Гвидо Родригес сыграл в 29 играх во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.

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Барселона Йозуа Киммих Ханси Флик
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
25.05.2024 в 16:38
Флик будет за свои кровные покупать?
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
25.05.2024 в 16:38
Флик будет за свои кровные покупать?
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avatar
Вarcelinius
25.05.2024 в 16:05
Не, ну, а шо, вполне возможно. Продать весь хлам и купить Киммиха. Хлам: Торрмоз, Куньде, Рафинья, Ромеу.
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Джим Слэйд (Харьков)
25.05.2024 в 16:33
Рафинья не особо-то и хлам. У Ханси заиграет
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0
Море23 (Одесса)
25.05.2024 в 17:31
Рафинья постоянно забивал .Торрес до травмы тоже
 
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oda1979 (Запорожье)
25.05.2024 в 16:39
Самый главный хлам - это ты, импотентный
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