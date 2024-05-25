Все-таки совершить несколько покупок. Стало известно, кого хочет купить Флик в Барсу

Новый тренер "Барселоны" Ханси Флик обозначил, кого нужно обязательно приобрести этим летом, сообщает Sport.es.

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По информации издания, Флик хочет купить правого защитника "Баварии" Йозуа Киммиха и опорного полузащитника "Бетиса" Гвидо Родригеса.

Напомним, за этот сезон 29-летный Киммих провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 10 голевых передач. А 30-летный Гвидо Родригес сыграл в 29 играх во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 1 результативной передачей.