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Примера. Атлетико завершает сезон победой, невезение Серлота в Памплоне

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Примера. Атлетико завершает сезон победой, невезение Серлота в Памплоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Победой завершает сезон "Атлетико" Диего Симеоне.

Наверное, это справедливо, хотя и баски неплохо смотрелись. Матч в целом был приятным глазу — динамичный, равный, боевой.

Самуэл Лино открыл счет уже на старте, замкнув прострел от Льоренте с правого фланга. "Ла Реал" сумел ответить на это ближе к перерыву, и Браис Мендес даже переиграл Облака, но из ворот мяч вынес Аспиликуэта.

Тот же Льоренте очень хлестко пробивал в последней атаке первого тайма — спас Ремиро. Также "Атлетико" был острее и во второй половине. Де Пауль навесил в перекладину, а Корреа даже забил, но перед этим Рикельме забежал в офсайд.

"Сосьедад" с каждой минутой терял темп и хватку, и помимо сольных проходов Кубо и Бекера уже не мог ничего придумать.

Даже в меньшинстве после удаления Сауля "Матрасники" за это наказали - Мората отдал Рейнилду на пустые ворота.

В таблице после победы "Атлетико" остался 4-м, и летом его ждут перемены, если клуб хочет остаться в числе претендентов на титул. "Реал Сосьедад", в свою очередь, заканчивает 6-м, и это вполне почетный результат для басков, которые принципиально выпускают в старте как минимум 60% уроженцев провинции Гипускоа.

38-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Самуэл Лино, 9, Рейнилду, 90+4

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Элустондо, Пачеко, Тирни (Арамбуру, 81) — Браис Мендес, Турьентес (Урко Гонсалес, 84), Захарян (Оласагасти, 68), Барренечеа (Оярсабаль, 68) — Кубо, Бекер (Андре Силва, 82)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Витсель, Хименес, Аспиликуэта (Рейнилду, 84), Самуэл Лино (Эрмосо, 70) — Вермерен (Рикельме, 58), Коке, де Пауль (Сауль, 70) — Гризманн, Корреа (Мората, 70)

Предупреждения: Пачеко, 45+3, Браис Мендес, 57, Оласагасти, 90 — Вермерен, 41, Коке, 45, Сауль, 80, Рейнилду, 87

Удаление: Сауль, 90+1

День-разочарование для Александра Серлота.

Норвежец, претендовавший на приз лучшему бомбардиру сезона, получил травму уже на старте матча и де-факто подарил трофей Артему Довбику. Можно лишь представить его чувства.

Касательно игры как таковой, то "Осасуна" лучше стартовала и заслужено повела в счете — это Будимир по обыкновению классно сыграл на опережение.

"Вильярреал", в свою очередь, был активнее и острее после перерыва — запомнились и удар Баэны (вратарь), и попытка Москеры головой (перекладина) и, конечно, шансы Хосе Луиса Моралеса. 36-летний нападающий проводил последний матч за "Субмарину", и почти каждое его действие несло остроту.

По итогу он забил сразу дважды, и если первый мяч судьи засчитали, то вот второй — на 92-й минуте — отменили из-за минимального офсайда.

Помимо Моралеса прощался сегодня и тренер "Осасуны" Ягоба Аррасате — он покидает клуб после шести сезонов.

В общем, запоминающийся получился поединок, даром что турнирного значения уже не имел — обе команды давно и крепко осели в середине таблицы, вне зоны еврокубков.

38-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Будимир, 30 — Моралес, 57

"Осасуна": Айтор Фернандес — Аресо, Катена (Унаи Гарсия, 79), Эррандо, Мохика — Муньос — Пенья, Ибаньес (Мой Гомес, 66), Торро (Монкайола, 66), Орос (Арнаис, 80) — Будимир (Рауль Гарсия, 58)

"Вильярреал": Рейна — Фемения, Москера, Манди, Куэнка (Парехо, 63) — Траоре, Комесанья, Терратс (Ахомаш, 79), Тригейрос — Баэна (Гедеш, 63), Серлот (Моралес, 17)

Предупреждения: Муньос, 34, Пенья, 82, Арнаис, 88, Унаи Гарсия, 89 — Баэна, 10, Траоре, 40, Москера, 88

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