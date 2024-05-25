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Опасный знак для Лунина. Куртуа вышел в старте Реала в преддверии финала ЛЧ

Испания
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Похоже на то, что тот же состав сыграет и 1 июня со "шмелями"

Опасный знак для Лунина. Куртуа вышел в старте Реала в преддверии финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном туре чемпионате Испании "Реал" примет на своём поле "Бетис".

Пресс-служба "сливочных" уже объявила стартовый состав на предстоящий матч.

Место в воротах команды займёт Тибо Куртуа. Также стоит отметить отсутствие ротации перед финалом Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Стартовый свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 22:00.

Ранее Marca сообщала о том, что клубный сезон для украинца Андрея Лунина уже завершён.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Александр Бураков
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