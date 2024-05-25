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Опасный знак для Лунина. Куртуа вышел в старте Реала в преддверии финала ЛЧ
Похоже на то, что тот же состав сыграет и 1 июня со "шмелями"
Getty Images / Global Images Ukraine
В заключительном туре чемпионате Испании "Реал" примет на своём поле "Бетис".
Пресс-служба "сливочных" уже объявила стартовый состав на предстоящий матч.
Место в воротах команды займёт Тибо Куртуа. Также стоит отметить отсутствие ротации перед финалом Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
Стартовый свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 22:00.
Ранее Marca сообщала о том, что клубный сезон для украинца Андрея Лунина уже завершён.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 25, 2024
???? @RealBetis@UnicajaBanco | #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/izggazNAVB
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