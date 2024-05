Примера. Альмерию прорвало слишком поздно, будничная победа Бильбао

Весь сезон "Альмерии" люто не везло в завершающей стадии, даже с пары метров ее игроки умудрялись не забивать. И вот прорвало.

В самом последнем туре, когда ничего не решалось, игроки "Ла Униона" вдруг начали попадать. Мелеро вспомнил, что он умеет точно бить со средней; Аррибас напомнил о голевом чутье; Виера — о качествах плеймекера.

Ну, и Луиса Суареса надо отмечать. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы, и южанам его очень не хватало.

22 year old Sergio Arribas scores his 8th league goal of the season to give Almeria the 2-1 lead against Cadiz. ⚽️???????? pic.twitter.com/DSIaWGNP7E

"Кадис"? Абсолютно безнадежен. Помимо индивидуальных попыток Наварро и Окампо (одна удачная) и вспомнить нечего.

Победа позволила "Альмерии" избежать последнего места и опустить туда "Гранаду". У "Кадиса" - 18-я строчка. Обе команды новый сезон начнут в Сегунде.

38-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Кадис" - 6:1

Голы: Мелеро, 48, Аррибас, 52, 86, Сальдуа, 57 (автогол), Суарес, 65, 71 — Окампо, 30

"Альмерия": Фернандо Мартинес — Пубиль, Чуми, Радованович (Санс, 67), Ланга — Робертоне, Эдгар Гонсалес (Мелеро, 46) — Баптистао (Аррибас, 46), Виера (Ромеро, 84), Эмбарба — Суарес (Коне, 76)

"Кадис": Хиль — Сальдуа (Карселен, 87), Фали Хименес, Хави Эрнандес, Лукас Пирес — Алекс (Хуанми, 64), Алькарас, Эскаланте (Самассеку, 64) — Окампо (Собрино, 70), Марти, Наварро (Васкес, 87)

Предупреждения: Суарес, 21, Эмбарба, 78 — Хави Эрнандес, 13, Фали Хименес, 78

Очень большая разница в классе между командами. Даже неосновным составом Бильбао ее использовал.

Причем баски не напрягались совершенно. В первом тайме они больше тянули время, чем думали об остроте. Как итог — самые качественные моменты имели хозяева, но де Фрутос и Фалькао подвели.

И что было потом? Проснулся Алекс Беренгер — вот что. Опытный хавбек сперва придумал гол для Нико Уильямса, пройдя защитника и выкатив партнеру на пустые ворота, а затем чуть не забил прямым ударом с углового — между прочим, один "сухой лист" у него в этом сезоне уже имеется.

21 year old Nico Williams scores to give Athletic Club the 1-0 lead away from home against Rayo Vallecano. ⚽️????????



Alex Berenguer gets the assist ????????????pic.twitter.com/UEDM8FWmi6