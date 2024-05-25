Примера. Альмерию прорвало слишком поздно, будничная победа Бильбао

Весь сезон "Альмерии" люто не везло в завершающей стадии, даже с пары метров ее игроки умудрялись не забивать. И вот прорвало.

В самом последнем туре, когда ничего не решалось, игроки "Ла Униона" вдруг начали попадать. Мелеро вспомнил, что он умеет точно бить со средней; Аррибас напомнил о голевом чутье; Виера — о качествах плеймекера.

Ну, и Луиса Суареса надо отмечать. Он пропустил почти весь сезон из-за травмы, и южанам его очень не хватало.

22 year old Sergio Arribas scores his 8th league goal of the season to give Almeria the 2-1 lead against Cadiz. ⚽️???????? pic.twitter.com/DSIaWGNP7E — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 25, 2024

"Кадис"? Абсолютно безнадежен. Помимо индивидуальных попыток Наварро и Окампо (одна удачная) и вспомнить нечего.

Победа позволила "Альмерии" избежать последнего места и опустить туда "Гранаду". У "Кадиса" - 18-я строчка. Обе команды новый сезон начнут в Сегунде.

38-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Кадис" - 6:1

Голы: Мелеро, 48, Аррибас, 52, 86, Сальдуа, 57 (автогол), Суарес, 65, 71 — Окампо, 30

"Альмерия": Фернандо Мартинес — Пубиль, Чуми, Радованович (Санс, 67), Ланга — Робертоне, Эдгар Гонсалес (Мелеро, 46) — Баптистао (Аррибас, 46), Виера (Ромеро, 84), Эмбарба — Суарес (Коне, 76)

"Кадис": Хиль — Сальдуа (Карселен, 87), Фали Хименес, Хави Эрнандес, Лукас Пирес — Алекс (Хуанми, 64), Алькарас, Эскаланте (Самассеку, 64) — Окампо (Собрино, 70), Марти, Наварро (Васкес, 87)

Предупреждения: Суарес, 21, Эмбарба, 78 — Хави Эрнандес, 13, Фали Хименес, 78

Очень большая разница в классе между командами. Даже неосновным составом Бильбао ее использовал.

Причем баски не напрягались совершенно. В первом тайме они больше тянули время, чем думали об остроте. Как итог — самые качественные моменты имели хозяева, но де Фрутос и Фалькао подвели.

И что было потом? Проснулся Алекс Беренгер — вот что. Опытный хавбек сперва придумал гол для Нико Уильямса, пройдя защитника и выкатив партнеру на пустые ворота, а затем чуть не забил прямым ударом с углового — между прочим, один "сухой лист" у него в этом сезоне уже имеется.

21 year old Nico Williams scores to give Athletic Club the 1-0 lead away from home against Rayo Vallecano. ⚽️????????



Alex Berenguer gets the assist ????????????pic.twitter.com/UEDM8FWmi6 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 25, 2024

Безусловно, Беренгер поможет "Атлетику" в новом сезоне, где Бильбао придется играть в Лиге Европы; этот чемпионат он завершает 5-м. У "Райо Вальекано" итоговое 16-е место и масса вопросом к составу.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 0:1

Гол: Нико Уильямс, 67

"Райо Вальекано": Карденас — Рацу, Аридане, Лежен, Чаваррия — Унаи Лопес (Кике Перес, 78), Сисс (Креспу, 74) — де Фрутос (Бебе, 78), Трехо (Паласон, 68), Альваро Гарсия — Фалькао (де Томас, 68)

"Атлетик": Симон (Агирресабала, 62) — Лекуэ, Йерай (Вивиан, 46), Паредес, Берчиче (де Альбенис, 59) — Дани Гарсия, де Галларета — Беренгер, Хауресигар (Унаи Гомес, 46), Нико Уильямс — Вильялибре (Рауль Гарсия, 46)

Предупреждения: Креспу, 84 — де Галларета, 44