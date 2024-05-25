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Примера. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Сонное прощание Крооса с Бернабеу

Испания

"Сливочные" уже не думали о Ла Лиге

Примера. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Сонное прощание Крооса с Бернабеу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в последнем туре откровенно валял дурака в матче против "Бетиса".

Этот поединок — последний в Ла Лиге для Тони Крооса, который летом завершит карьеру. Перед стартом немцу устроили почетный коридор, фанаты подготовили красивый баннер.

Столь же эффектной игрой, однако, порадовать Тони не вышло, хотя он сам привычно был на высоте.

В первом тайме "Реал" имел два шанса, удар Менди с линии ворот выбил Сократес, а попытку Винисиуса пяткой парировал Вьетес.

"Бетис" ответил на это голом от Кардосо после подачи со штрафного, но арбитры углядели минимальный офсайд у Роки, который участвовал в эпизоде. Перерыв.

На второй тайм "Бетис", как ни странно, вышел еще более заряженным. Мадридцы просто не знали, что с этим делать. Айосе пробил под перекладину — выручил Куртуа. Дальше Миранда в идеальной контратаке оказался перед воротами, но снова Тибо сыграл безупречно. Наконец, Виллиан Жозе забил после прострела, но из минимального офсайда.

А что "Реал"? Да ничего. Только удар Винисиуса в ближний вспомнить можно — тоже из положения вне игры.

Очевидно, что уже через неделю в финале Лиги чемпионов с "Боруссией" "Сливочные" сыграют с другим настроем и рвением.

Тут же констатируем факт: чемпион играть не хотел, а середняк старался, но не везло с реализацией. На том и разошлись.

38-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 0:0

"Реал Мадрид": Куртуа (Кепа, 63) — Карвахаль (Васкес, 73), Рюдигер, Начо (Милитао, 64), Менди — Вальверде, Камавинга (Модрич, 73), Кроос (Себальос, 87) — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Бетис": Вьетес — Сабали, Сократис, Висус, Миранда — Кардосо, Рока — Бельерин, Родри (Альтимира, 72), Айосе Перес — Виллиан Жозе (Абде, 80)

Предупреждения: Начо, 5, Карвахаль, 72 - Сократис, 84

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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
26.05.2024 в 00:01
Три головні висновки по цьому матчу: Кроос йде Легендою, Довбик- Пічічі, а Барсел@х - Довбо@об
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
26.05.2024 в 00:01
Три головні висновки по цьому матчу: Кроос йде Легендою, Довбик- Пічічі, а Барсел@х - Довбо@об
Ответить
1
3

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