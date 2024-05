Примера. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Сонное прощание Крооса с Бернабеу

"Реал" в последнем туре откровенно валял дурака в матче против "Бетиса".

Этот поединок — последний в Ла Лиге для Тони Крооса, который летом завершит карьеру. Перед стартом немцу устроили почетный коридор, фанаты подготовили красивый баннер.

Столь же эффектной игрой, однако, порадовать Тони не вышло, хотя он сам привычно был на высоте.

В первом тайме "Реал" имел два шанса, удар Менди с линии ворот выбил Сократес, а попытку Винисиуса пяткой парировал Вьетес.

Toni Kroos in his last Real Madrid home game:



• 121 touches

• 107/110 passes completed

• 13/15 long passes

• 3 chances created

• 15 passes into the final 3rd pic.twitter.com/DTlnenaFqZ