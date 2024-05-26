Суд Барселоны аннулировал обвинения по делу Негрейры

Суд Барселоны согласился с "Барселоной" и аннулировал обвинения во взяточничестве по делу Негрейры.

???? BREAKING: The court of Barcelona agrees with Barça and has *annulled* accusations of bribery in the Negreira case, reports EFE. #FCB ⚖️????????✅ — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 24, 2024

По имеющейся информации, Барселонский суд согласился с Офисом антикоррупционной прокуратуры и отменил обвинения во взяточничестве по делу Негрейры. Также Барселонский суд заявил, что это дело не может быть расследовано за преступление в виде взяточничества, поскольку Негрейра не являлся государственным служащим.

Напомним, против Лапорты продолжаются судебные расследования по делам спортивной коррупции и фальсификации документов.