  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Суд Барселоны аннулировал обвинения по делу Негрейры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суд Барселоны аннулировал обвинения по делу Негрейры

Испания

Снял обвинения с Жоана Лапорты

Суд Барселоны аннулировал обвинения по делу Негрейры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Суд Барселоны согласился с "Барселоной" и аннулировал обвинения во взяточничестве по делу Негрейры.

По имеющейся информации, Барселонский суд согласился с Офисом антикоррупционной прокуратуры и отменил обвинения во взяточничестве по делу Негрейры. Также Барселонский суд заявил, что это дело не может быть расследовано за преступление в виде взяточничества, поскольку Негрейра не являлся государственным служащим.

Напомним, против Лапорты продолжаются судебные расследования по делам спортивной коррупции и фальсификации документов.

По теме
yellow-arrow
Сельта - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Провели Крооса на пенсию. Реал Мадрид — Бетис 0:0. Видео главных моментов матча
Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ReshadFCB
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости