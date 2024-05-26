Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" в последнем туре Ла Лиги-2023/24 едет в Севилью после второго объявления об увольнении Хави. На сей раз окончательного. Внутренние конфликты разъедают каталонцев, но, думается, команда попытается красиво проститься с тренером, принесшим ей золото-2023. А что "Севилья"? Она закончит сезон в нижней части таблицы, и клубу не до красивых жестов. Летом на него ждет большая работа на рынке.

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Чемпионат Испании, 38-й тур

26 мая 2024. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 "Барселона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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