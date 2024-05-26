Сельта - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Роман Яремчук покинет "Валенсию", однако украинский форвард может получить второй шанс в Испании – им интересуется "Лас-Пальмас". Игра с "Сельтой" в 38 туре Ла Лиги будет очередной возможностью для Яремчука продемонстрировать свой класс.

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Чемпионат Испании, 38-й тур

26 мая 2024. Виго, "Балаидос"

"Сельта" 17:15 "Валенсия"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3