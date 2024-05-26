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Сельта - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Яремчук расстается с Валенсией – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Яремчук покинет "Валенсию", однако украинский форвард может получить второй шанс в Испании – им интересуется "Лас-Пальмас". Игра с "Сельтой" в 38 туре Ла Лиги будет очередной возможностью для Яремчука продемонстрировать свой класс.
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Чемпионат Испании, 38-й тур
26 мая 2024. Виго, "Балаидос"
"Сельта" 17:15 "Валенсия"
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
Телетрансляція матчу Сельта - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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