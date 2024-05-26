Лапорта: Все решения, все они, во благо Барсы

Уволив чави, Лапорта несколько приподнялся в моих глазах, мужик ещё не окончательно пропил свои мозги. Но до почти полной реабилитации ему ещё далеко. Почему почти? Месси я ему никогда не прощу. Давай Жоан, исправляй свои ошибки, покупай Киммиха.