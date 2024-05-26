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Лапорта: Все решения, все они, во благо Барсы
Не собирается покидать должность, несмотря на трудности
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как сложно ему быть президентом.
"Быть президентом "Барсы" очень сложно, ведь все решения в клубе принимает президент, и вы должны с этим смириться. Все решения, все они, во благо "Барсы", — сказал Лапорта на вечеринке в честь победы в Лиге чемпионов женской команды "Барселоны".
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Напомним, "Барселона" набрала 82 очка за 37 игр.
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Вarcelinius
26.05.2024 в 15:36
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