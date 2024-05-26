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Лапорта: Все решения, все они, во благо Барсы

Испания

Не собирается покидать должность, несмотря на трудности

Лапорта: Все решения, все они, во благо Барсы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о том, как сложно ему быть президентом.

"Быть президентом "Барсы" очень сложно, ведь все решения в клубе принимает президент, и вы должны с этим смириться. Все решения, все они, во благо "Барсы", — сказал Лапорта на вечеринке в честь победы в Лиге чемпионов женской команды "Барселоны".

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Напомним, "Барселона" набрала 82 очка за 37 игр.

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Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
26.05.2024 в 15:36
Уволив чави, Лапорта несколько приподнялся в моих глазах, мужик ещё не окончательно пропил свои мозги. Но до почти полной реабилитации ему ещё далеко. Почему почти? Месси я ему никогда не прощу. Давай Жоан, исправляй свои ошибки, покупай Киммиха.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
26.05.2024 в 15:36
Уволив чави, Лапорта несколько приподнялся в моих глазах, мужик ещё не окончательно пропил свои мозги. Но до почти полной реабилитации ему ещё далеко. Почему почти? Месси я ему никогда не прощу. Давай Жоан, исправляй свои ошибки, покупай Киммиха.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.05.2024 в 15:23
Браво Лапорта!! Человек любит команду, жертвует здоровьем ради нее.
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Вarcelinius
26.05.2024 в 15:28
Вернее сказать печенью.
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