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Новый тренер Барсы не рассчитывает на Канселу и Феликса

Испания

Кто-то та и покинет клуб

Новый тренер Барсы не рассчитывает на Канселу и Феликса

FC Barcelona

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Новый тренер "Барселоны" Ханс Флик не рассчитывает на Жоау Канселу и Жоау Феликса.

По информации издания, Флик не видит Жоау Канселу и Жоау Феликса в команде, тем временем "Барса" считает, что сохранение этих двоих португальцев может быть экономически выгодно. Отмечается, что Феликс хотел бы остаться в "Барсе", а вот Канселу не против сменить клуб.

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Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании 29-летный защитник Канселу провел 31 матч, в которых отличился 2 голами и 3 результативными передачами. Тем временем 24-летный нападающий Жоау Феликс сыграл в чемпионате Испании 29 игр, в которых сумел забить 7 раз, 3 раза он отдал голевую передачу.

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Барселона Жоау Канселу Жоау Феликс Ханси Флик
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.05.2024 в 18:02
Я в шоке. Нового тренера еще не представили, а юа-засранцы уже знают, что у него на уме.))
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.05.2024 в 18:02
Я в шоке. Нового тренера еще не представили, а юа-засранцы уже знают, что у него на уме.))
Ответить
0
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