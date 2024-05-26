Новый тренер Барсы не рассчитывает на Канселу и Феликса

Новый тренер "Барселоны" Ханс Флик не рассчитывает на Жоау Канселу и Жоау Феликса.

По информации издания, Флик не видит Жоау Канселу и Жоау Феликса в команде, тем временем "Барса" считает, что сохранение этих двоих португальцев может быть экономически выгодно. Отмечается, что Феликс хотел бы остаться в "Барсе", а вот Канселу не против сменить клуб.

Напомним, за этот сезон в чемпионате Испании 29-летный защитник Канселу провел 31 матч, в которых отличился 2 голами и 3 результативными передачами. Тем временем 24-летный нападающий Жоау Феликс сыграл в чемпионате Испании 29 игр, в которых сумел забить 7 раз, 3 раза он отдал голевую передачу.