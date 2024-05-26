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Яремчук оказался в запасе Валенсии на матч последнего тура Ла Лиги
Скорее всего последний поединок за Летучих мышей
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовую 11-ку команды на матч против "Сельты". Это будет игра последнего, 38-го тура Ла Лиги.
Напомним, что украинец находится в "Валенсии" на правах аренды из "Брюгге". По информации СМИ, Роман не останется в испанском клубе на следующий сезон.
⚽ STARTING XI ???? @RCCeltaEN#CeltaValencia ???????? pic.twitter.com/UKsISieWL6— Valencia CF (@valenciacf_en) May 26, 2024
Поединок "Сельта" - "Валенсия" начнется в 17:15.
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Источник:Валенсія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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