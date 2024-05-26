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Яремчук оказался в запасе Валенсии на матч последнего тура Ла Лиги

Испания

Скорее всего последний поединок за Летучих мышей

Яремчук оказался в запасе Валенсии на матч последнего тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовую 11-ку команды на матч против "Сельты". Это будет игра последнего, 38-го тура Ла Лиги.

Напомним, что украинец находится в "Валенсии" на правах аренды из "Брюгге". По информации СМИ, Роман не останется в испанском клубе на следующий сезон.

Поединок "Сельта" - "Валенсия" начнется в 17:15.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Источник:
Валенсія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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