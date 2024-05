Примера. Яремчука даже не выпустили, чудо-камбэк Мальорки, Симеоне не забил пенальти

Никогда не можно быть спокойным с "Мальоркой" Хавьера Агирре. Неслучайно она в этом году добралась до финала Кубка.

85 минут доминировали в матче синие. Трибуны ревели, Гринвуд несколько раз опасно пробивал, но всякий раз чуть мимо.

Наконец на 48-й минуте качественную индивидуальную работу Оскара преобразовал в гол Гастон Альварес.

И что было дальше? Угловой на 90-й минуте завершился голом Мурики головой с метра, а на 93-й "Хета" провалился еще серьезнее — медленно среагировал на розыгрыш штрафного, и Маффео реализовал выход один на один.

90 - Mallorca are the first side to win a LaLiga game in which they were trailing going into the 90th minute since Atlético de Madrid against Valencia in January 2022 (3-2). Comeback. pic.twitter.com/ri1b7rHeRL

В таблице финальный успех поднял "Мальорку" на 15-е место с 40 очками; у "Хетафе" - 43 балла и 12-я позиция.

38-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Альварес, 48 — Мурики, 90, Маффео, 90+3

"Хетафе": Сория (Фузато, 84) — Даконам (Кармона, 71), Аберден, Альдерете, Альварес — Риско (Мартин, 71), Милья (Сантьяго, 67), Максимович — Гринвуд, Мата, Оскар (Аленья, 67)

"Мальорка": Куэльяр — Видаль, Вальент, Раильо, Хауме Коста — Антонио Санчес (Ларин, 57), Морланес, Дардер (Маскарель, 70) — Льябрес (Маффео, 70), Абдон (Мурики, 57), Радоньич (Дани Родригес, 57)

Предупреждения: Видаль, 30, Дани Родригес, 73

Даже не выпустил на последний матч сезона Рубен Бараха Романа Яремчука. Это все говорит о его статусе — конечно, выкупать украинца не станут.

Если говорить о матче в целом, то это было весело. В первом тайме чуть лучше смотрелась "Валенсия", который забила благодаря проходу Тьерри Корреи.

Также на этом отрезке отметим "слепой" удар Яго Аспаса в штангу — если бы забил, это было бы чудо.

10 - Iago Aspas has made 10 assists in 35 games in LaLiga 2023/24, becoming the first Celta de Vigo player to reach double figures for assists in different seasons of the competition in the 21st century (13 in 2020/21). Magician. pic.twitter.com/IrjEaRhS7j