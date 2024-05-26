Примера. Яремчука даже не выпустили, чудо-камбэк Мальорки, Симеоне не забил пенальти

Никогда не можно быть спокойным с "Мальоркой" Хавьера Агирре. Неслучайно она в этом году добралась до финала Кубка.

85 минут доминировали в матче синие. Трибуны ревели, Гринвуд несколько раз опасно пробивал, но всякий раз чуть мимо.

Наконец на 48-й минуте качественную индивидуальную работу Оскара преобразовал в гол Гастон Альварес.

И что было дальше? Угловой на 90-й минуте завершился голом Мурики головой с метра, а на 93-й "Хета" провалился еще серьезнее — медленно среагировал на розыгрыш штрафного, и Маффео реализовал выход один на один.

90 - Mallorca are the first side to win a LaLiga game in which they were trailing going into the 90th minute since Atlético de Madrid against Valencia in January 2022 (3-2). Comeback. pic.twitter.com/ri1b7rHeRL — OptaJose (@OptaJose) May 26, 2024

В таблице финальный успех поднял "Мальорку" на 15-е место с 40 очками; у "Хетафе" - 43 балла и 12-я позиция.

38-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Альварес, 48 — Мурики, 90, Маффео, 90+3

"Хетафе": Сория (Фузато, 84) — Даконам (Кармона, 71), Аберден, Альдерете, Альварес — Риско (Мартин, 71), Милья (Сантьяго, 67), Максимович — Гринвуд, Мата, Оскар (Аленья, 67)

"Мальорка": Куэльяр — Видаль, Вальент, Раильо, Хауме Коста — Антонио Санчес (Ларин, 57), Морланес, Дардер (Маскарель, 70) — Льябрес (Маффео, 70), Абдон (Мурики, 57), Радоньич (Дани Родригес, 57)

Предупреждения: Видаль, 30, Дани Родригес, 73

Даже не выпустил на последний матч сезона Рубен Бараха Романа Яремчука. Это все говорит о его статусе — конечно, выкупать украинца не станут.

Если говорить о матче в целом, то это было весело. В первом тайме чуть лучше смотрелась "Валенсия", который забила благодаря проходу Тьерри Корреи.

Также на этом отрезке отметим "слепой" удар Яго Аспаса в штангу — если бы забил, это было бы чудо.

10 - Iago Aspas has made 10 assists in 35 games in LaLiga 2023/24, becoming the first Celta de Vigo player to reach double figures for assists in different seasons of the competition in the 21st century (13 in 2020/21). Magician. pic.twitter.com/IrjEaRhS7j — OptaJose (@OptaJose) May 26, 2024

Впрочем, даже без этого Яго все равно попал в протокол. Он реализовал пенальти, а затем выдал идеальный вертикальный пас на Дувикаса. "Валенсия" ответила на это своим 11-метровым, который доверили пробивать менявшему Яремчука Альберто Мари.

После вполне логичной ничьей "Сельта" осталась в таблице 14-й с 41 очком. У "Валенсии" - 9-е место и 49 баллов.

38-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Валенсия" - 2:2

Голы: Аспас, 49 (с пенальти), Дувикас, 62 — Домингес, 5 (автогол), Альберто Мари, 60 (с пенальти)

"Сельта": Вильяр — Васкес (Руэда, 71), Лаго, Домингес (Тапиа, 65) — Мигель Родригес, Бельтран, Сотело, Мингеса — Аспас (Дотор, 75), Дувикас (Странд Ларсен, 64), Сведберг (Альенде, 65)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Гасеровский, Коррея (Ирансо, 79) — Диего Лопес (Питер Федерико, 69), Гильямон (Герра, 69), Пепелу, Канос (Уго Гонсалес, 78) — Алмейда, Альберто Мари (Дуро, 78)

Тот случай, когда вратарь — половина команды.

Больше часа доминировал "Алавес" на поле "Лас-Пальмаса", и моментов у басков было предостаточно, но всякий раз им не давал забить великолепный Альваро Вальес.

В первом тайме он вытащил сразу четыре сложнейших мяча после ударов Паничелли, Висенте, Солы, а также пенальти, который заработал и исполнял младший сын Диего Симеоне Джулиано.

❌ Álvaro Valles stoppe le penalty de Giuliano Simeone !#LasPalmasAlavés pic.twitter.com/Vvk2I2oZo8 — 100% Liga (@FoudeLiga) May 26, 2024

Более того, в начале второй половины Рафа Марин еще и в перекладину попал.

По итогу только раз удалось гостям пробить Вальеса, да и то он был уже не у дел. И что потом? "Лас-Пальмас" терпел-терпел, а на 71-й минуте внезапно сравнял счет — помог классный прострел с левого фланга во второй темп.

Не очень справедливо, но с островитянами такое регулярно — больно уж силен их вратарь. В таблице команда Гарсии Пимьенты финиширует 16-й с 40 баллами; у "Алавеса" - 46 очков и сенсационно высокая 10-я строчка.

38-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Алавес" - 1:1

Голы: Марк Кардона, 71 — Висенте, 50

"Лас-Пальмас": Вальес — Лемос (Бенито Рамирес, 58), Коко, Суарес (Луаодис, 65), Мармоль — Фабио Гонсалес (Курбело, 79), Кириан Родригес — Мунир (Марк Кардона, 58), Муньос, Молейро — Сандро (Эррера, 80)

"Алавес": Овоно — Сола (Реббах, 77), Абгар (Марин, 46), Дуарте, Хави Лопес (Ортис, 77) — Гуриди, Гевара — Висенте, Хаджи, Симеоне (Горосабель, 90+2) — Паничелли (Саму, 77)

Предупреждения: Фабио Гонсалес, 74, Молейро, 76 — Хаджи, 37