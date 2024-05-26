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Ла Лига. Реал Сосьедад - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Уже ничего не решал

Ла Лига. Реал Сосьедад - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Настоящую битву выдали "Реал Сосьедад" и "Атлетико" в последнем туре сезона. Это был поединок с примерно одинаковым количеством голевых моментов и динамичной игрой. Но забить, к тому же дважды, удалось только "матрасникам".

"Атлетико" завершает чемпионат на 4-м месте, а "Реал Сосьедад" финиширует 6-м. Обе команды получили право выступать в следующем сезоне в еврокубках. Те, кто выше - в Лиге чемпионов, кто ниже - в Лиге Европы.

38-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Самуэл Лино, 9, Рейнилду, 90+4

Удаление: Сауль, 90+1

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Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) обзор матчей
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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