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В испанской Сегунде определился первый новичок Ла Лиги 2024/25
Во втором дивизионе прошел 41-й тур
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Вальядолид" оформил волевую домашнюю победу над аутсайдером "Вильярреалом Б", уступая 1:2 до компенсированного времени (3:2).
"Эйбар", занимающий третье место, проиграл в Хихоне (0:1). Перед последним туром отрыв "Вальядолида" увеличился до 4-х очков, что позволит команде избежать плей-офф за повышение в классе.
"Бело-фиолетовые" возвращаются в элиту всего через один год. На счету "Реала" 46 сезонов в Примере. В XXI веке клуб провел среди лучших коллективов страны 12 кампаний. Бразилец Роналдо все еще остается главным акционером команды.
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