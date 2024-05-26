В испанской Сегунде определился первый новичок Ла Лиги 2024/25

"Вальядолид" оформил волевую домашнюю победу над аутсайдером "Вильярреалом Б", уступая 1:2 до компенсированного времени (3:2).

"Эйбар", занимающий третье место, проиграл в Хихоне (0:1). Перед последним туром отрыв "Вальядолида" увеличился до 4-х очков, что позволит команде избежать плей-офф за повышение в классе.

"Бело-фиолетовые" возвращаются в элиту всего через один год. На счету "Реала" 46 сезонов в Примере. В XXI веке клуб провел среди лучших коллективов страны 12 кампаний. Бразилец Роналдо все еще остается главным акционером команды.