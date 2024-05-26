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В испанской Сегунде определился первый новичок Ла Лиги 2024/25

Испания

Во втором дивизионе прошел 41-й тур

В испанской Сегунде определился первый новичок Ла Лиги 2024/25

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

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"Вальядолид" оформил волевую домашнюю победу над аутсайдером "Вильярреалом Б", уступая 1:2 до компенсированного времени (3:2).

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"Эйбар", занимающий третье место, проиграл в Хихоне (0:1). Перед последним туром отрыв "Вальядолида" увеличился до 4-х очков, что позволит команде избежать плей-офф за повышение в классе.

"Бело-фиолетовые" возвращаются в элиту всего через один год. На счету "Реала" 46 сезонов в Примере. В XXI веке клуб провел среди лучших коллективов страны 12 кампаний. Бразилец Роналдо все еще остается главным акционером команды.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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