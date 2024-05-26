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Артем Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24

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Артем Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2023/24 годов. Артем сумел забить 24 гола, благодаря которым забирает специальный приз – трофей Пичичи. Награду вручает испанская газета Marca.

На второй позиции рейтинга – Александер Серлот из "Вильярреала" (23 гола). По 19 забитых мячей имеют нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем.

В текущем сезоне Артем Довбик сыграл за "Жирону" во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. Напомним, что это первый сезон украинца в Испании.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.05.2024 в 23:56
Вітання!!!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.05.2024 в 23:56
Вітання!!!
Ответить
0
0

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