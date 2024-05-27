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Примера. Севилья — Барселона 1:2. Победное прощание Хави

Испания

Каталонцы завершили сезон красивыми голами

Примера. Севилья — Барселона 1:2. Победное прощание Хави

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Севилья" завершили сезон матчем, который было очень интересно смотреть.

Никакой турнирной мотивации — может, поэтому они играли так раскрепощенно? Ну, и вдобавок молодежь "Барсы" явно хотела напоследок порадовать Хави перед его уходом из клуба.

Первый тайм — мощный ураган, игра шла момент на момент.

Левандовский открыл счет после элегантного заброса Канселу. Помимо этого у "Барсы" Педри пробивал в перекладину, Канселу — в штангу, и еще пару-тройку раз "Севилью" блестяще спасал в прыжках Нюланд.

А что "Нервион"? Здесь лучшим на поле был Доди Лукебакио, который вывел Эн-Несири на ворота на 31-й минуте — промазать было сложно.

Кроме того, бельгиец один раз мощно попал в штангу; они с Эн-Несири неплохо прикладывались со второго этажа; Хуанлу бил сильно, но чуточку мимо.

Если бы этот карнавал продолжился после перерыва, счет был бы 4:4 или вроде того, но довольно ожидаемо у команд не хватило на это сил. Вторая половина, если сравнивать с первой — чисто штиль.

"Барса" в нем чувствовала себя чуточку комфортнее, и Фермин принес ей победу блестящим ударом в ближний угол из-за пределов штрафной. Растет парень.

Помимо этого Феликс после дриблинга расстреливал Нюланда, но не забил. За "Севилью" издали ответил Хуанлу — спас тер Штеген.

Такой вот матч получился — искристый, яркий, но с ожидаемым итогом. У "Барсы" после него 85 очков — на 10 меньше, чем у "Реала". "Севилья" же завершила Примеру-2023/24 на 14-й позиции с 41 очком. Сказать, что это провал для "Нервиона" - не сказать ничего.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 — Левандовский, 15, Фермин Лопес, 59

"Севилья": Нюланд — Баде (Мариано, 79), Рамос, Салас (Маркао, 46) — Хуанлу, Сумаре, Агуме (Гудель, 79), Педроса — Окампос, Эн-Несири (Велис, 90), Лукебакио (Буэно, 79)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу (Форт, 84) — Педри, Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган — Ямаль (Феликс, 62), Левандовский (Ферран Торрес, 62), Фермин Лопес (Витор Роке, 75)

Предупреждения: Салас, 36, Окампос, 90+3 — Канселу, 49

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Барселона Севилья
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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:50
Да, я не в восторге от Флика, да, он скользкий и хитрожопый типок, но думаю, шо при нём будет всё-таки чуть-чуть получше, чем при чави. По крайней мере я надеюсь, шо футбол Барсы будет менее тягомотным и грузным. Даю немцу полгода на раздуплиться и въехать, а дальше уже потребую от Ганса реальных результатов.
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Комментарии 31
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:50
Да, я не в восторге от Флика, да, он скользкий и хитрожопый типок, но думаю, шо при нём будет всё-таки чуть-чуть получше, чем при чави. По крайней мере я надеюсь, шо футбол Барсы будет менее тягомотным и грузным. Даю немцу полгода на раздуплиться и въехать, а дальше уже потребую от Ганса реальных результатов.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:54
Статистика у него впечатляющая во главе Баварии. Семь трофеев примерно за такое же время, как и Хави провел в Барсе.
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Вarcelinius
27.05.2024 в 01:02
В Баварии он выезжал на багаже предшественников.
 
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Spokoyno (Київ)
27.05.2024 в 01:04
ФІГНЯ Барса без яскравих перемог та великих титулів навіть Алексу не цікава А тут і новий тренер, і зірки не підросли, і головне він свою тактику буде вводити. Сезон пропав! До того у німці муштра в крові, а барселонівська гра це імпровізація майстрів Я німецький чемпіонат навіть не дивлюсь... НЕ МОЄ
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Вarcelinius
27.05.2024 в 01:08
Дисциплина и упорный кропотливый труд дают результат. Спросите у Усика.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 01:13
Я люблю скорость, танцы не люблю.)
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 01:14
И проигрывать тоже не люблю.)
 
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Вarcelinius
27.05.2024 в 01:17
Скорость и победы это к Клоппу.
 
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Spokoyno (Київ)
27.05.2024 в 00:39
Ніхто не помітив, кому побіг подякувати Лопес після голу. Хоч тут Хаві спрацював... Так перш за все тому, що на зіркове підсилення у кулес наразі "просто денег нет!" Утім вихованець Ла Масії знав де можна, хоч щось путнє знайти
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:41
То, что молодых привел в первую команду, это хорошо.
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Вarcelinius
27.05.2024 в 01:14
Привести это одно, на это много ума не надо, а вот воспитать молодых это другое, это труд детских тренеров из академии, и чави тут не при чём.
 
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:24
Слава Богу я не буду больше видеть во время матчей Барселоны лицо этого лупоглазого шлемазла и его братца, слава Богу!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:26
Он старался. )
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Spokoyno (Київ)
27.05.2024 в 00:34
Алекс на скільки матчів ви ставити, що Олег буде згадувати, що за Хаві хоч щось виходило PS Сматфон... він такий "розумник" іноді недоглядиш і на таке виправить
 
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:37
Виталий, первое своё предложение расшифруй пожалуйста. )
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:38
Капец, я хотел это же спросить. Перевел на Английский и русский и ничего не понял
 
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Spokoyno (Київ)
27.05.2024 в 00:42
Як це буде по-руски "Через сколько матчей Олег напишет всю правду про Флика?"
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:46
Вот ты о ком.)) Так в первом комментарии имя нового тренера не упомянуто, потому и google не понял в чем дело
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:20
Кунде,Кансело - ужас ужасный.
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:21
Однозначно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:16
“ Барселона" и "Севилья" завершили сезон матчем, который было очень интересно смотреть.” Шутка дня. И не припомню, чтобы в 5 вечера я так хотел спать. Вчера Charlotte играл против Philadelphia. Никто не забил, но насколько матч был интересным, а этот матч так, лекарство для сна.
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:13
А подлый чавик всё-таки не смог, шоб не сделать подляну Роберту перед своим уходом, заменив того на 60 минуте., когда он ещё мог бы играть и забить свой 20-й гол, обогнав реаловца Белю. Му@ак блъ..
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Spokoyno (Київ)
27.05.2024 в 00:11
Веселенька напівтовариська гра Ніхто не хотів рвати пупка заради перемоги… Ну може Роберту кортіло, хоч у трійку бомбардирів якось «заповзти» Авжеж Ферміна можна і поштовхати… молоде та легке, але іноді він дає достойну відповідь Конселу… то у нападі можна гратися легко та красиво, а на основній ділянці треба «землю гризти» PS А рефері небезпечну атаку зірвав… коли Віктора «завалили». При цьому не показав картки! А це похибка суддівства. PSS Пічічі Довбика то діагноз ЛаЛіги по нападникам!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:18
« Веселенька» …… Рома Сенчук?
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:20
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:23
Рома в первом предложении в восторге от игры и Виталию понравился Матич, о чем он тоже написал в первом предложении. )
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:24
Матич = матч.)
 
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Вarcelinius
27.05.2024 в 00:26
Неманья Матич?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:29
Посмотрел в google. Оказывается игрок такой. И как это я не слышал о таком, а телефон в курсе?
 
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Spokoyno (Київ)
27.05.2024 в 00:29
Алекс... Гра не феєрична Утім 26 ударів по воротах то показник, що на полі щось відбувалося! Може ви від Барселони значно більше очікували, але то була прохідна гра у прямому та переносному сенсі. Трошки побігали, трошки побили по воротах... надали і голкіперам продемонструвати свій клас. Кунде занадто багато на себе в атаці брав, а у захисті просто хомутав!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 00:33
« щось відбувалося» …. очень точно сказано. А я хотел интересный футбол посмотреть.
 
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