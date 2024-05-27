Примера. Севилья — Барселона 1:2. Победное прощание Хави

"Барселона" и "Севилья" завершили сезон матчем, который было очень интересно смотреть.

Никакой турнирной мотивации — может, поэтому они играли так раскрепощенно? Ну, и вдобавок молодежь "Барсы" явно хотела напоследок порадовать Хави перед его уходом из клуба.

Первый тайм — мощный ураган, игра шла момент на момент.

Левандовский открыл счет после элегантного заброса Канселу. Помимо этого у "Барсы" Педри пробивал в перекладину, Канселу — в штангу, и еще пару-тройку раз "Севилью" блестяще спасал в прыжках Нюланд.

4 - Sevilla's top scorers in LaLiga in the 21st century:



???????? Frédéric Kanouté - 89 (209 apps)

???????? Luís Fabiano - 72 (149)

???????? Álvaro Negredo - 70 (139)

???????? YOUSSEF EN-NESYRI - 51 (143)



Power. pic.twitter.com/4w80WTqupJ — OptaJose (@OptaJose) May 26, 2024

А что "Нервион"? Здесь лучшим на поле был Доди Лукебакио, который вывел Эн-Несири на ворота на 31-й минуте — промазать было сложно.

Кроме того, бельгиец один раз мощно попал в штангу; они с Эн-Несири неплохо прикладывались со второго этажа; Хуанлу бил сильно, но чуточку мимо.

Если бы этот карнавал продолжился после перерыва, счет был бы 4:4 или вроде того, но довольно ожидаемо у команд не хватило на это сил. Вторая половина, если сравнивать с первой — чисто штиль.

"Барса" в нем чувствовала себя чуточку комфортнее, и Фермин принес ей победу блестящим ударом в ближний угол из-за пределов штрафной. Растет парень.

7 - Fermín López has scored seven goals in LaLiga in 2024, a record surpassed by only one other Spanish player in Europe's top five leagues this year: Iago Aspas (8). Explosion. pic.twitter.com/qZFO0UoG5N — OptaJose (@OptaJose) May 26, 2024

Помимо этого Феликс после дриблинга расстреливал Нюланда, но не забил. За "Севилью" издали ответил Хуанлу — спас тер Штеген.

Такой вот матч получился — искристый, яркий, но с ожидаемым итогом. У "Барсы" после него 85 очков — на 10 меньше, чем у "Реала". "Севилья" же завершила Примеру-2023/24 на 14-й позиции с 41 очком. Сказать, что это провал для "Нервиона" - не сказать ничего.

38-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 1:2

Голы: Эн-Несири, 31 — Левандовский, 15, Фермин Лопес, 59

"Севилья": Нюланд — Баде (Мариано, 79), Рамос, Салас (Маркао, 46) — Хуанлу, Сумаре, Агуме (Гудель, 79), Педроса — Окампос, Эн-Несири (Велис, 90), Лукебакио (Буэно, 79)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу (Форт, 84) — Педри, Кристенсен (Ромеу, 46), Гюндоган — Ямаль (Феликс, 62), Левандовский (Ферран Торрес, 62), Фермин Лопес (Витор Роке, 75)

Предупреждения: Салас, 36, Окампос, 90+3 — Канселу, 49