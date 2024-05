Примера. Севилья — Барселона 1:2. Победное прощание Хави

"Барселона" и "Севилья" завершили сезон матчем, который было очень интересно смотреть.

Никакой турнирной мотивации — может, поэтому они играли так раскрепощенно? Ну, и вдобавок молодежь "Барсы" явно хотела напоследок порадовать Хави перед его уходом из клуба.

Первый тайм — мощный ураган, игра шла момент на момент.

Левандовский открыл счет после элегантного заброса Канселу. Помимо этого у "Барсы" Педри пробивал в перекладину, Канселу — в штангу, и еще пару-тройку раз "Севилью" блестяще спасал в прыжках Нюланд.

А что "Нервион"? Здесь лучшим на поле был Доди Лукебакио, который вывел Эн-Несири на ворота на 31-й минуте — промазать было сложно.

Кроме того, бельгиец один раз мощно попал в штангу; они с Эн-Несири неплохо прикладывались со второго этажа; Хуанлу бил сильно, но чуточку мимо.

Если бы этот карнавал продолжился после перерыва, счет был бы 4:4 или вроде того, но довольно ожидаемо у команд не хватило на это сил. Вторая половина, если сравнивать с первой — чисто штиль.

"Барса" в нем чувствовала себя чуточку комфортнее, и Фермин принес ей победу блестящим ударом в ближний угол из-за пределов штрафной. Растет парень.

7 - Fermín López has scored seven goals in LaLiga in 2024, a record surpassed by only one other Spanish player in Europe's top five leagues this year: Iago Aspas (8). Explosion. pic.twitter.com/qZFO0UoG5N