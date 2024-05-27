Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ

В субботу, 25 мая, "Реал" сыграл вничью (0:0) на "Сантьяго Бернабеу" в матче заключительного тура Ла Лиги против "Бетиса".

На 39-й минуте "сливочные" пропустили гол вследствие неуверенных действий Тибо Куртуа в рамках ворот, однако после просмотра VAR он был отменён.

В перерыве к бельгийскому голкиперу обратился наставник мадридцев Карло Анчелотти.

"Тибо, ты не можешь демонстрировать такую ​​неуверенность за семь дней до финала", – приводит слова итальянца издание Real Madrid Exclusivo.

Ранее Marca сообщала о том, что клубный сезон для украинца Андрея Лунина уже завершён.

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли".