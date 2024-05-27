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Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
Карло ещё может подумать
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 25 мая, "Реал" сыграл вничью (0:0) на "Сантьяго Бернабеу" в матче заключительного тура Ла Лиги против "Бетиса".
На 39-й минуте "сливочные" пропустили гол вследствие неуверенных действий Тибо Куртуа в рамках ворот, однако после просмотра VAR он был отменён.
В перерыве к бельгийскому голкиперу обратился наставник мадридцев Карло Анчелотти.
"Тибо, ты не можешь демонстрировать такую неуверенность за семь дней до финала", – приводит слова итальянца издание Real Madrid Exclusivo.
Ранее Marca сообщала о том, что
Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли".
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