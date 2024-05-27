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Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ

Испания

Карло ещё может подумать

Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 25 мая, "Реал" сыграл вничью (0:0) на "Сантьяго Бернабеу" в матче заключительного тура Ла Лиги против "Бетиса".

На 39-й минуте "сливочные" пропустили гол вследствие неуверенных действий Тибо Куртуа в рамках ворот, однако после просмотра VAR он был отменён.

В перерыве к бельгийскому голкиперу обратился наставник мадридцев Карло Анчелотти.

"Тибо, ты не можешь демонстрировать такую ​​неуверенность за семь дней до финала", – приводит слова итальянца издание Real Madrid Exclusivo.

Ранее Marca сообщала о том, что клубный сезон для украинца Андрея Лунина уже завершён.

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Реалом" и дортмундской "Боруссией" состоится 1 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid Exclusivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Vantala (Kharkiv)
27.05.2024 в 09:40
Лунин в попередньому матчі чотири ковтнув, які там у нього шанси порівняння з Куртуа? Не смішіть. Слова папи Карло були виключно для вух Куртуа .
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Комментарии 2
Vantala (Kharkiv)
27.05.2024 в 09:40
Лунин в попередньому матчі чотири ковтнув, які там у нього шанси порівняння з Куртуа? Не смішіть. Слова папи Карло були виключно для вух Куртуа .
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0
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Romerik (YNWA)
27.05.2024 в 09:49
Та хоч 10. Ти ці голи бачив?)
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