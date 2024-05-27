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Хави: Я не мог спокойно работать. Работа не была оценена по достоинству, мы были на верном пути

Испания

Наставник дал комментарий после прощальной игры с "Севильей"

Хави: Я не мог спокойно работать. Работа не была оценена по достоинству, мы были на верном пути

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал новость об увольнении со своей должности.

"Мы хотели продолжить. Мы думали, что она (работа - прим.) ещё не закончена. Ощущение противоречивые, потому что я считаю результат хорошим. Думаю, мы были на правильном пути, но в футболе случаются такие вещи. Директора призваны принимать решения, и они довели это до нас.

Наш труд не был оценен по достоинству, учитывая ту ситуацию, в которую мы попали. Мы приехали в команду, когда она была девятой, а затем она финишировала второй. В прошлом году мы выиграли два титула. В этом году было четыре ключевых игры, в которых мы не смогли завершить ту хорошую работу, которую выполняли ранее.

Само собой разумеется, я желаю "Барсе" всего наилучшего. Реакция игроков вызвала у меня мурашки по коже. Все, что я делал, вызывало землетрясение. Я не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад. Мы хотели работать, но мне приходится это принять", - цитирует Хави AS.

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Барселона Хави Севилья
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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