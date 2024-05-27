Хави: Я не мог спокойно работать. Работа не была оценена по достоинству, мы были на верном пути

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал новость об увольнении со своей должности.

"Мы хотели продолжить. Мы думали, что она (работа - прим.) ещё не закончена. Ощущение противоречивые, потому что я считаю результат хорошим. Думаю, мы были на правильном пути, но в футболе случаются такие вещи. Директора призваны принимать решения, и они довели это до нас.

Наш труд не был оценен по достоинству, учитывая ту ситуацию, в которую мы попали. Мы приехали в команду, когда она была девятой, а затем она финишировала второй. В прошлом году мы выиграли два титула. В этом году было четыре ключевых игры, в которых мы не смогли завершить ту хорошую работу, которую выполняли ранее.

Само собой разумеется, я желаю "Барсе" всего наилучшего. Реакция игроков вызвала у меня мурашки по коже. Все, что я делал, вызывало землетрясение. Я не мог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад. Мы хотели работать, но мне приходится это принять", - цитирует Хави AS.