Испания
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Стало известно, когда Реал объявит о подписании Мбаппе
Официальная информация появится на следующей неделе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" объявит о трансфере Килиана Мбаппе после финала Лиги чемпионов, а именно в период с 3 по 10 июня. Об этом сообщает Diario Sport.
Ожидается, что презентация французского форварда состоится в начале августа, вскоре после окончания чемпионата Европы-2024.
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Напомним, контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" истекает только 30 июня.
1 июня "сливочные" разыграют титул Лиги чемпионов сезона-2023/24 с дортмундской "Боруссией".
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Источник:SPORT
Опубликовал: Александр Бураков
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БарсеLOH
27.05.2024 в 12:25
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