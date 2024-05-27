Стало известно, когда Реал объявит о подписании Мбаппе

Мадридский "Реал" объявит о трансфере Килиана Мбаппе после финала Лиги чемпионов, а именно в период с 3 по 10 июня. Об этом сообщает Diario Sport.

Ожидается, что презентация французского форварда состоится в начале августа, вскоре после окончания чемпионата Европы-2024.

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Напомним, контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" истекает только 30 июня.

1 июня "сливочные" разыграют титул Лиги чемпионов сезона-2023/24 с дортмундской "Боруссией".