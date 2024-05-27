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Стало известно, когда Реал объявит о подписании Мбаппе

Испания

Официальная информация появится на следующей неделе

Стало известно, когда Реал объявит о подписании Мбаппе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" объявит о трансфере Килиана Мбаппе после финала Лиги чемпионов, а именно в период с 3 по 10 июня. Об этом сообщает Diario Sport.

Ожидается, что презентация французского форварда состоится в начале августа, вскоре после окончания чемпионата Европы-2024.

Напомним, контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" истекает только 30 июня.

1 июня "сливочные" разыграют титул Лиги чемпионов сезона-2023/24 с дортмундской "Боруссией".

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе трансфер
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Источник:
SPORT
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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БарсеLOH
27.05.2024 в 12:25
Мадрид веде, барса сосе!!!
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Комментарии 2
БарсеLOH
27.05.2024 в 12:25
Мадрид веде, барса сосе!!!
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Вarcelinius
27.05.2024 в 12:14
Ой, да кому это интересно, господи...
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