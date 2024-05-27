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Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
Основной критерий - средняя оценка за игру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ни один из украинских представителей испанских клубов не вошёл в символическую сборную чемпионата Испании по версии SofaScore.
Напомним, нападающий "Жироны" Артём Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона 2023/24. Одноклубник форварда - Виктор Цыганков - отметился 8 забитыми мячами и 7 ассистами в 30 матчах. Голкипер "Реала" Андрей Лунин, в свою очередь, принял участие в 21 поединке, и 10 раз оставил свои ворота "в неприкосновенности".
Символическая сборная Ла Лиги ушедшего сезона выглядит следующим образом:
Вратарь: Пауло Гассанига ("Жирона" - 7,24)
Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" - 7,23), Серхио Рамос ("Севилья" - 7,34), Антонио Раильо ("Мальорка" - 7,20), Жоао Канселу ("Барселона" - 7,25).
Полузащитники: Алеиш Гарсия ("Жирона" - 7,48), Тони Кроос ("Реал" - 7,63), Иско ("Бетис" - 7,52), Джуд Беллингем ("Реал" - 8,05).
Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико" - 7,45), Яго Аспас ("Сельта" - 7,54).
???????? | Team of the Season— Sofascore (@SofascoreINT) May 27, 2024
Remarkably, our LaLiga TotS features players from eight different sides! ????????
A special mention goes to two Real Madrid midfielders:
???? Jude Bellingham, our highest-rated player
???? Toni Kroos, who earns his 5th consecutive appearance in our LaLiga TotS pic.twitter.com/dVszyyJQTg
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