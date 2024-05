Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги

Ни один из украинских представителей испанских клубов не вошёл в символическую сборную чемпионата Испании по версии SofaScore.

Напомним, нападающий "Жироны" Артём Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги сезона 2023/24. Одноклубник форварда - Виктор Цыганков - отметился 8 забитыми мячами и 7 ассистами в 30 матчах. Голкипер "Реала" Андрей Лунин, в свою очередь, принял участие в 21 поединке, и 10 раз оставил свои ворота "в неприкосновенности".

Символическая сборная Ла Лиги ушедшего сезона выглядит следующим образом:

Вратарь: Пауло Гассанига ("Жирона" - 7,24)

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал" - 7,23), Серхио Рамос ("Севилья" - 7,34), Антонио Раильо ("Мальорка" - 7,20), Жоао Канселу ("Барселона" - 7,25).

Полузащитники: Алеиш Гарсия ("Жирона" - 7,48), Тони Кроос ("Реал" - 7,63), Иско ("Бетис" - 7,52), Джуд Беллингем ("Реал" - 8,05).

Нападающие: Антуан Гризманн ("Атлетико" - 7,45), Яго Аспас ("Сельта" - 7,54).

