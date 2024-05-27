Есть сенсации. Сборная Испании объявила предварительный состав на Евро-2024

Сборная Испании по футболу объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024 в Германии.

На данный момент в список входят 29 футболистов, но в окончательную заявку сможет попасть лишь 26 игроков.

Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").

Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Начо Фернандес ("Реал"), Марк Кукурелья ("Челси").

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити2), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Алеш Гарсия ("Жирона"), Фермин Лопес ("Барселона").

Нападающие: Ламин Ямал ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Пабло Сарабия ("Вулверхэмптон"), Хоселу ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ферран Торрес ("Барселона"), Айосе Перес ("Бетис").

Напомним, в своей группе на Евро-2024 "Фурия Роха" сыграет с Хорватией, Албанией и Италией.