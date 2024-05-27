Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть сенсации. Сборная Испании объявила предварительный состав на Евро-2024
Трое останутся за бортом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Сборная Испании по футболу объявила расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024 в Германии.
На данный момент в список входят 29 футболистов, но в окончательную заявку сможет попасть лишь 26 игроков.
Вратари: Унай Симон ("Атлетик"), Давид Райя ("Арсенал"), Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").
Защитники: Дани Карвахаль ("Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Эмерик Лапорт ("Аль-Наср"), Робен Ле Норман ("Реал Сосьедад"), Дани Вивиан ("Атлетик"), Пау Кубарси ("Барселона"), Алехандро Гримальдо ("Байер"), Начо Фернандес ("Реал"), Марк Кукурелья ("Челси").
Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити2), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – "Реал Сосьедад"), Фабиан Руис ("ПСЖ"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Маркос Льоренте ("Атлетико"), Педри ("Барселона"), Алеш Гарсия ("Жирона"), Фермин Лопес ("Барселона").
Нападающие: Ламин Ямал ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Пабло Сарабия ("Вулверхэмптон"), Хоселу ("Реал"), Альваро Мората ("Атлетико"), Ферран Торрес ("Барселона"), Айосе Перес ("Бетис").
Напомним, в своей группе на Евро-2024 "Фурия Роха" сыграет с Хорватией, Албанией и Италией.
De la convocatoria de España saldrán tres descartes para la próxima Eurocopa 2024. pic.twitter.com/LrIiahbabi— Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) May 27, 2024
Популярное сейчас
- Скрипник готов заняться возвращением Металлиста 1925 в УПЛ, но при одном условии
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая
- Барселона проиграла Мадриду десять очков, 85 голов Жироны. Итоговая турнирная таблица Ла Лиги 2023/24
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО