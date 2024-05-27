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Довбик и Цыганков вошли в сборную последнего тура Ла Лиги от WhoScored

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Довбик и Цыганков вошли в сборную последнего тура Ла Лиги от WhoScored

Girona

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Нападающий Артём Довбик и полузащитник Виктор Цыганков попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги по версии WhoScored.

Напомним, 24 мая "Жирона" нанесла сокрушительное поражение "Гранаде" со счётом 7:0.

За все игровое время Довбик забил 3 гола, сделал 16 касаний мяча, отдал 6/6 (75%) точных передач и преуспел в одной обводке.

Цыганков забил 2 гола, отдал 1 результативную передачу, сделал 43 касания к мячу, отдал 23/28 (82%) точных передач и имел успех в трех обводках.

В итоге Довбик стал лучшим игроком тура, набрав 9,9 балла. Вторым топ-игроком стал Цыганков - хавбек получил 9,4 балла.

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символическая сборная тура Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков WhoScored
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Источник:
Whoscored
Опубликовал: Александр Бураков
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