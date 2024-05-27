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Висенте Морено - новый главный тренер Осасуны
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Памплонский клуб нашел замену Ягобу Аррасате, который возглавлял команду на протяжении шести лет. В следующем сезоне новым главным тренером "Осасуны" будет Висенте Морено.
Ранее он возглавлял такие клубы как "Химнастик", "Мальорка", "Эспаньол", саудовский "Аль-Шабаб" и "Альмерию". С "красно-белыми" он вообще проработал 3 месяца в прошлом году: тогда в течение семи поединков "Альмерия" получила лишь две ничьи и имела пять поражений, после чего с Висенте Морено решили прекратить сотрудничество.
Напомним, что "Осасуна" этот сезон завершила на 11-й позиции в испанской Примере.
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