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Висенте Морено - новый главный тренер Осасуны

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Висенте Морено - новый главный тренер Осасуны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Памплонский клуб нашел замену Ягобу Аррасате, который возглавлял команду на протяжении шести лет. В следующем сезоне новым главным тренером "Осасуны" будет Висенте Морено.

Ранее он возглавлял такие клубы как "Химнастик", "Мальорка", "Эспаньол", саудовский "Аль-Шабаб" и "Альмерию". С "красно-белыми" он вообще проработал 3 месяца в прошлом году: тогда в течение семи поединков "Альмерия" получила лишь две ничьи и имела пять поражений, после чего с Висенте Морено решили прекратить сотрудничество.

Напомним, что "Осасуна" этот сезон завершила на 11-й позиции в испанской Примере.

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Осасуна (Памплона)
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Источник:
Осасуна
Опубликовал: Александр Гресь
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