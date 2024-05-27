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Жирона проявляет интерес к капитану пражской Спарты
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Поскольку "Жирона" обеспечила себе участие в Лиге чемпионов, руководство клуба ищет возможности усилить свой состав. Их взгляд направлен к пражской "Спарте", в котором играет Ладислав Крейчи.
Казалось, что капитан чешской команды перейдет в "Бетис", поскольку руководство клуба контактировало с игроком по трансферу. Впрочем, Ладислав Крейчи отклонил их предложение и склоняется к переходу именно в "Жирону". Кроме того, уход Алейша Гарсии в леверкузенский "Байер" за 15 млн евро может ускорить трансфер чешским защитником в каталонский клуб, который предложит 12 млн евро за игрока "Спарты". Переговоры между "Жироной" и Ладиславом Крейчи ведутся очень активно и он близок к тому, чтобы надеть футболку "бело-красных".
Добавим, что капитан "Спарты" провел в этом сезоне 39 матчей, где отметился 11 голами и 7 передачами.
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