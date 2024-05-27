"Вы будете страдать". Хави предупредил своего преемника насчет работы Барселоне

Хави Эрнандес, который уходит с поста главного тренера "Барселоны", предупредил своего преемника, что он будет страдать на этой работе.

"Я скажу новому тренеру: "Вы будете страдать". Это очень сложная работа, и вы должны быть терпеливыми".

Увольнение Хави произошло через месяц после того, как "Барселона" подтвердила, что он останется в команде. Это произошло после его комментариев о финансовых трудностях клуба, которые, как говорят, разозлили президента Жоана Лапорту.