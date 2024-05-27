Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вы будете страдать". Хави предупредил своего преемника насчет работы Барселоне
Эрнандес поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Эрнандес, который уходит с поста главного тренера "Барселоны", предупредил своего преемника, что он будет страдать на этой работе.
"Я скажу новому тренеру: "Вы будете страдать". Это очень сложная работа, и вы должны быть терпеливыми".
Увольнение Хави произошло через месяц после того, как "Барселона" подтвердила, что он останется в команде. Это произошло после его комментариев о финансовых трудностях клуба, которые, как говорят, разозлили президента Жоана Лапорту.
Читайте такжеСтало известно имя нового главного тренера Барселоны
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Вarcelinius
27.05.2024 в 18:38
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Алиев поставил под сомнение патриотизм Шевченко: Где ты был первые четыре месяца войны?
- Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
- Сенсационный новый тренер и трансферы Полесья, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги, соперники Динамо в квалификации ЛЧ. Главные новости за 26 мая
- Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 3