  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Вы будете страдать". Хави предупредил своего преемника насчет работы Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вы будете страдать". Хави предупредил своего преемника насчет работы Барселоне

Испания

Эрнандес поделился своими мыслями

"Вы будете страдать". Хави предупредил своего преемника насчет работы Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави Эрнандес, который уходит с поста главного тренера "Барселоны", предупредил своего преемника, что он будет страдать на этой работе.

"Я скажу новому тренеру: "Вы будете страдать". Это очень сложная работа, и вы должны быть терпеливыми".

Увольнение Хави произошло через месяц после того, как "Барселона" подтвердила, что он останется в команде. Это произошло после его комментариев о финансовых трудностях клуба, которые, как говорят, разозлили президента Жоана Лапорту.

Читайте такжеСтало известно имя нового главного тренера Барселоны
По теме
yellow-arrow
Долг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент
yellow-arrow
Жирона проявляет интерес к капитану пражской Спарты
yellow-arrow
Защитник Реала отреагировал на то, что его не включили в предварительную заявку сборной Испании на Евро-2024
Барселона Хави
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
27.05.2024 в 18:38
Чавик напоминает мне дрянного и противного мальчишку, которого прогнали с песочницы. "Аааааа... Сами вы дураки."
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
27.05.2024 в 18:38
Чавик напоминает мне дрянного и противного мальчишку, которого прогнали с песочницы. "Аааааа... Сами вы дураки."
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
27.05.2024 в 18:19
Хави познал всю гниль Каталонской системы. Бедняга.
Ответить
0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.05.2024 в 17:34
Яйцо курицу учить хочет. Достаточно плак плак, пакуй чемодан и лети отдохни на карибском море. Вода тепленькая, песок беленький почти.))
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости