Долг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент

Санта-Барбара с Хави

Максимально неуклюжая история даже по меркам "Барселоны".

Хави же сам хотел уйти - еще 28 января объявил, что в конце сезона покинет клуб.

Ну, не знал человек, как улучшить результаты, с кем не бывает. Разгром в Суперкубке, вылет из Кубка короля, домашние 3:5 с "Вильярреалом" уничтожили надежды "Барсы" на хороший сезон.

Лапорту, однако, будто заклинило - он уговаривал и уговаривал тренера остаться, в том числе и публично.

И что было дальше? Когда Хави 25 апреля наконец поддался на уговоры - конечно, зря - Лапорта почти немедленно возненавидел тренера.

Mundo Deportivo cartoon: 'Xavi's legacy at Barcelona' pic.twitter.com/bcU4tFr0Au — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 26, 2024

Ну да, "Барса" за пару недель проиграла "Реалу", "ПСЖ" и "Жироне", но разве она их побеждала зимой, когда Хави впервые заговорил об отставке? И почему тогда его уговаривали остаться? Победа над "мертвым" "Наполи" затуманила глаза?

Хави, конечно, тоже "красавец" - перед "Альмерией" высказал боссам и за трансфер Витора Роке, и за аренду Эрика Гарсии в "Жирону", еще и фанатов заставил пить из горького колодца.

"Вы должны понимать, что мы находимся в кризисе, особенно с экономической точки зрения. Наша финансовая ситуация не такая, как 20 лет назад, когда менеджер мог сказать: "Я хочу подписать того, того и того". Сейчас мы приспосабливаемся".

После такого даже слепые увидели - несмотря на все заявления, "Барсу" разъедают конфликты.

И раз так, то Хави действительно должен был уйти, но зачем же так паскудно!? Зачем искать тренера за спиной? Эрнандес узнал, что его выгоняют, от третьих лиц, а когда попросил о встрече, Лапорта отказал. Дважды.

Xavi's 10 commandments for the Barcelona squad during his head coaching tenure ???? pic.twitter.com/rdhKxijbWg — ESPN FC (@ESPNFC) May 24, 2024

Лишь на третий раз он пришел вдвоем с Деку, чтобы через три минуты сообщить - все, ты уволен.

Клуб даже не дождался последнего тура, чтобы объявить об этом миру.

Такое вот отношение к легенде, которая провела за "Барсу" 767 матчей, забила 85 голов, а тогда приняла команду в руинах после Сетьена и Кумана, и за полтора года подняла с 9-го места Ла Лиги на 1-е.

Xavi said Hansi Flick will "suffer" as Barcelona manager ????



The German coach is expected to be announced as the new coach in the coming days. pic.twitter.com/ipQ7UI9dxQ — ESPN FC (@ESPNFC) May 27, 2024

Менеджмент разбегается

Еще до Хави из "Барсы" тихо сбежали ее директора.

Йорди Кройф и Матеу Алемани были идеологами трансферного лета-2022. Это они бесплатно подписали Алонсо, Бельерина, Кесье, Кристенсена; забрали Кунде в борьбе с "МЮ", выполнили прихоть Лапорты и привезли Левандовского.

Кройф, писали, был против трансфера Роберта из-за кабальных условий, но его не услышали.

Когда же Йорди "зарубили" еще ряд потенциальных новичков - он махнул на все рукой.

То же самое сделал Алемани, который отвечал за переговоры. Его последними сделками стали Жоау Канселу и Жоау Феликс - неидеально, но оба пришли в аренду.

When Mateu Alemany arrived at Barcelona, he made sure that all of the players they loaned out would have a clause preventing them to play against Barça. The club have kept this measure with Jordi Cruyff and now Deco.



— @sport pic.twitter.com/MzNYAwnssx — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 29, 2024

Тем временем Деку, которому Лапорта доверил трансферы после всего, в январское окно привез 18-летнего Витора Роке за 30 млн и еще 31 — бонусами.

Хоть кто-то верит, что у бразильца нет доли в этом трансфере? Что это просто ошибка?

Лапорта, однако, на стороне Деку, ведь тот на все кивает. Кройф имел характер, считал "Барсу" своим домом. Алемани тоже не молчал и опирался на авторитет - как-то он несколько лет держал "Мальорку" в элите вообще без владельца.

Даже бухгалтеры уже разбегаются, например, вице-президент Эдуард Ромеу. "Ушел из-за других профессиональных обязательств" - написал клубный сайт, но The Athletic разнюхал, что ответственный за финансовую составляющую поссорился с Лапортой и не видит для клуба выхода. Да и кто вообще видит?

Xavi wanted to get rid of Lewandowski, Cancelo, Félix and Vitor Roque, if he stayed on Barcelona.



— @ESPNFC pic.twitter.com/6Dgo5AvD17 — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 27, 2024

Все, как в первую каденцию, когда от Лапорты сбежали Марк Ингла, Чики Бегиристайн и нынешний мозг City Group Ферран Сориано.

Рычаги дали сбой

130 млн евро надо где-то найти "Барсе" до 30 июня, иначе крах.

Помните гениальный план Лапорты по распродаже акций дочерних компаний "Барсы", например Barca Studios? Так вот компании, которые их "купили", не заплатили деньги.

Немецкая Libero уже просрочила 40-миллионный платеж, с ней идут безнадежные суды.

Еще две компании Socios и Orpheus должны заплатить по 30 млн каждая до конца текущего полугодия, и вероятность аналитики расценивают как "невысокую".

Остальные 30 млн дыры обеспечила плохая посещаемость на "Монжуике" - всего 40 тысяч вместо ожидаемых 55.

Real Madrid salary cap hasn’t change €727M



Atlético Madrid salary cap has increased from €296M to €303M



Barcelona salary cap was the lowest among these two team last season & has decreased from €270M to €204M ???????? pic.twitter.com/SUgqmmXc5o — ???????????????? ???????????? (@harryfcb21) February 20, 2024

Вы спросите - а что же будет, если не найти эти 130 млн? А будет то, что "Барсе" не позволят заявить даже арендованных и свободных агентов. Более того, 30 июня из заявки выпадут Витор Роке, который сейчас занимает место травмированного Гави, и Иньиго Мартинес.

"Мы работаем над достижением правила 1:1 для подписания новых игроков", - сказал Лапорта в апреле. "Ла Лига сказала нам, что мы на правильном пути".

Пока он это говорил лига опустила потолок зарплат "Барсы" с 648 до 204 млн евро при том, что реально клуб платит игрокам 492 млн - просто представьте, скольких надо продать, чтобы вписаться перед новым сезоном.

И даже это еще не все, ведь ставка Лапорты на Суперлигу всерьез разозлила УЕФА и Ла Лигу, и те отказываются признавать деньги, полученные от продажи будущих доходов, в финансовой отчетности "Барсы", а это, на секунду, 867 млн евро.

Лапорта пытался это оспорить, подал в суд, но получил лишь 500 тысяч штрафа.

‼️ Guillem Balague's monthly report on Barcelona's finances ‼️



???? Get the sound on to hear from @GuillemBalague as he updates us on the situation around #FCBarcelona pic.twitter.com/2WP8nbl0yN — ITV Football (@itvfootball) March 17, 2024

Если УЕФА упрется, а это вполне реально, каталонцев могут выкинуть из Лиги чемпионов, у регулятора есть зацепка.

Флик придет — порядок не наведет

А может и не придет.

Тут Bild интересный инсайд выкатила, что Ганси Флик в "Барселоне" хочет видеть Йозуа Киммиха, Джереми Фримпонга, Давида Раума и Дани Ольмо.

Выглядит так, что тренер не понимает, куда его приглашают. А что, если он узнает правду?

Да и к совместимости тоже море вопросов. "Барсе" в её кризисе нужен сильный спец, а кто такой Флик? За спиной у него 2/3 идеального сезона 4 года назад, когда "Бавария" выиграла ЛЧв лиссабонском "бабле".

???????????? Barcelona and Hansi Flick’s camp have approved all documents for his two-year deal as new head coach.



It will be signed and announced next week. pic.twitter.com/4CPx1h8i1a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2024

Уже через полгода рекордмайстеры Флика вылетели из ЛЧ от "ПСЖ", а он подал в отставку, чем очень разозлил Ули Хенесса.

Еще за тем Флик возглавил сборную Германии, где так прекрасно почтил ЛГБТ, что команда рассорилась и не вышла из группы в Катаре.

Ну да, футбол Флика в лучших проявлениях похож на бульдозер - почти 3 гола за матч. Рабочая схема: 4-2-3-1, все направлены на контроль мяча и натиск. Фулбеки расположены широко, вингеры чаще всего тоже - и все они навешивают. В сезоне-2020/21 "Бавария" выполняла 24,4 верховых подач за 90 минут - рекорд в Европе к радости Левандовского. При этом оборона оставалась хрупкой и пропускала более гола за матч.

Характер? Инсайдеры из раздевалки "Баварии" называют Ганси "простым человеком с понятными инструкциями".

Hansi Flick has accepted a lower base salary than Xavi at Barcelona, and will require a smaller coaching staff.



— @sport pic.twitter.com/F37RDKKAH2 — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 26, 2024

Какую черту не возьми - все не для "Барсы", которая и так хорошо атакует, не умеет защищается и ко всему является крайне токсичным местом, где "простой человек" ничего не поймет.

Да и, в конце концов, не так это важно. Ну, не будет Флика - назначат Рафу Маркеса, и что?

Нужна распродажа, рычаги не действуют, публика отворачивается. Клуб поссорился чуть ли не со всеми своими легендами, а лучшие менеджеры разбежались. Самые большие зарплаты в команде - у 36-летнего Левандовского и 34-летнего Гюндогана; самый дорогой новичок - нападающий, забивший за полгода 2 гола.

Los culés tenían que elegir entre:



Joan Laporta:

- 170kg

- sin proyecto

- borracho

- drogadicto

- decía que Messi se quedaba

- hooligan



Víctor Font:

- 10 años creando el proyecto

- realista

- apostaba por Riqui Puig

- estratega

- inteligente

- cauto



Disfrutad lo votado, culés. pic.twitter.com/aq01lTzg9x — FerElTomateAzul ???????????? (@FerElTomatxAzul) May 17, 2024

Президент клуба опустился до уровня "сосьо" и требует переиграть Класико, ведь ему показалось, что был гол. И ко всему надо найти 130 млн до 30 июня...

Ла Масия и женская команда - вот и все, что осталось здорового.

Порой складывается впечатление, что Перес «купил» не судей, а лидеров "Барсы". Так было с Бартомеу, и то же самое сейчас с Лапортой.