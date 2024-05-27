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Довбик попал в золотую сборную от Marca, Лунин - в серебряную
Украинцы - в числе лучших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное испанское издание Marca представило три варианта символической сборной сезона в Ла Лиге - золотой, серебряной и бронзовой.
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик попал в золотую команду, а украинец "Реала" Андрей Лунин оказался в воротах серебряной.
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/24. Лунин, в свою очередь, отлично проявил себя пока, отсутствовал травмированный бельгиец Тибо Куртуа.
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Источник:Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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