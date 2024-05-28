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Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кросс, это моя мечта
Комментарий старожила Реала о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Лука Модрич дал комментарий для "El Partidazo de COPE", один из вопросов был о завершении карьеры:
"Решение относительно моего будущего принято, но я еще не могу вам сказать".
"Я всегда говорил, что хочу уйти на пенсию в "Реале", это то, чего я действительно хочу".
"Это была бы мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу попрощаться, как Тони Кроос".
Напомним, что Финал Лиги Чемпионов 1 июня против "Боруссии Дортмунд" станет последним для Тони - он завершает карьеру.
⚪️ @lukamodric10 en @partidazocope sobre su futura retirada— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 27, 2024
???? "Yo siempre he dicho que me gustaría retirarme en el @realmadrid"
???????? "Es mi deseo, sería un sueño retirarme en mi casa, en el club de mi vida"
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/lWebD0IuqZ
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