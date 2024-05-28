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Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кросс, это моя мечта

Испания
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Комментарий старожила Реала о завершении карьеры

Модрич: Хочу попрощаться как Тони Кросс, это моя мечта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич дал комментарий для "El Partidazo de COPE", один из вопросов был о завершении карьеры:

"Решение относительно моего будущего принято, но я еще не могу вам сказать".

"Я всегда говорил, что хочу уйти на пенсию в "Реале", это то, чего я действительно хочу".

"Это была бы мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу попрощаться, как Тони Кроос".

Напомним, что Финал Лиги Чемпионов 1 июня против "Боруссии Дортмунд" станет последним для Тони - он завершает карьеру.

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Тони Кроос Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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