Хосе Луис Мендилибар о своей последней работе в Испании: В Севилье всегда и во всем спешат

Еще год назад Мендилибар с "Севильей" одержал победу в Лиге Европы над "Ромой". Позже пути клуба и тренера разошлись и теперь он возглавляет "Олимпиакос", с которым он тоже претендует получить европейский трофей. Зато нестабильность все еще присутствует в "Севилье" и это ощутимо как изнутри, так и снаружи. Кике Санчес Флорес, несмотря на его замечательную работу во главе команды, предпочел (говорят, по взаимному согласию) искать другой путь. Хотя нынешний тренер "Севильи" имеет еще второй год контракта, но царит такое ощущение, что в процессе принятия решений в клубе царит импровизация. Это заметил также и Мендилибар.

"Да, да, это сложно. Они везде спешат. Они должны сделать большие изменения в составе, в экономическом бюджете, в других вещах, но кажется, что цель должна быть одинаковой все время, и бывают моменты, когда ты не можешь стремиться к определенным вещам, но хочешь продолжать стремиться к ним. В клубе есть внеспортивный вопрос, который имеет большое влияние на все. Возможно, не непосредственно на команду, но на окружение, на болельщиков. Это нехорошо для клуба", - цитирует Мендилибара Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне "Севилья" финишировала 14-й в Примере и впервые за несколько лет не сыграет в еврокубках.