Артем Довбик принял участие в презентации нового главного спонсора Жироны: им стала авиакомпания Etihad Airways

Результаты "Жироны" в испанском чемпионате приносят свою пользу уже сейчас. Авиакомпания Etihad Airways станет главным спонсором каталонского клуба со следующего сезона. Это стратегическое партнерство, установленное на три года, подчеркивает глубокую приверженность авиакомпании Etihad к испанскому рынку и ее преданность делу улучшения сообщения и культурного обмена. Презентовали нового спонсора игроки клуба Артем Довбик, Ян Коуту и Савио.

"Мы рады сотрудничать с "Жироной", клубом, который резонирует с нашими ценностями и стремлениями бренда. Это спонсорство является демонстрацией нашей преданности испанскому и каталонскому рынкам, а также нашей цели укрепить связи между ОАЭ и Испанией. Etihad Airways надеется на успешное партнерство с "Жироной" и налаживание связей с нашим народом через футбол", - сказал Арик Де, коммерческий директор авиакомпании Etihad Airways.

"Мы невероятно гордимся тем, что авиакомпания Etihad Airways стала нашим главным спонсором. Глобальное мировоззрение и стремление к совершенству авиакомпании Etihad отражают наши собственные стремления на футбольном поле и вне его", - заявил во время презентации президент клуба Дельфи Гели.

Стоит отметить, что Etihad Airways имеет тесные связи с владельцами City Football Group. Etihad является не только главным спонсором "Манчестер Сити", а также имеет права на название домашнего стадиона команды.