  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Артем Довбик принял участие в презентации нового главного спонсора Жироны: им стала авиакомпания Etihad Airways
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Довбик принял участие в презентации нового главного спонсора Жироны: им стала авиакомпания Etihad Airways

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Артем Довбик принял участие в презентации нового главного спонсора Жироны: им стала авиакомпания Etihad Airways

Фото - ФК "Жирона"

Новина українською

Результаты "Жироны" в испанском чемпионате приносят свою пользу уже сейчас. Авиакомпания Etihad Airways станет главным спонсором каталонского клуба со следующего сезона. Это стратегическое партнерство, установленное на три года, подчеркивает глубокую приверженность авиакомпании Etihad к испанскому рынку и ее преданность делу улучшения сообщения и культурного обмена. Презентовали нового спонсора игроки клуба Артем Довбик, Ян Коуту и Савио.

"Мы рады сотрудничать с "Жироной", клубом, который резонирует с нашими ценностями и стремлениями бренда. Это спонсорство является демонстрацией нашей преданности испанскому и каталонскому рынкам, а также нашей цели укрепить связи между ОАЭ и Испанией. Etihad Airways надеется на успешное партнерство с "Жироной" и налаживание связей с нашим народом через футбол", - сказал Арик Де, коммерческий директор авиакомпании Etihad Airways.

"Мы невероятно гордимся тем, что авиакомпания Etihad Airways стала нашим главным спонсором. Глобальное мировоззрение и стремление к совершенству авиакомпании Etihad отражают наши собственные стремления на футбольном поле и вне его", - заявил во время презентации президент клуба Дельфи Гели.

Стоит отметить, что Etihad Airways имеет тесные связи с владельцами City Football Group. Etihad является не только главным спонсором "Манчестер Сити", а также имеет права на название домашнего стадиона команды.

По теме
yellow-arrow
Бавария интересуется вингером Атлетика из Бильбао
yellow-arrow
Альмерия прекратила сотрудничество с Пепе Мелем
yellow-arrow
Долг растет, менеджмент разбегается, Хави оскорбили: Барселону топит ее собственный президент
Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Жирона
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости