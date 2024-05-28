Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Довбик принял участие в презентации нового главного спонсора Жироны: им стала авиакомпания Etihad Airways
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - ФК "Жирона"
Результаты "Жироны" в испанском чемпионате приносят свою пользу уже сейчас. Авиакомпания Etihad Airways станет главным спонсором каталонского клуба со следующего сезона. Это стратегическое партнерство, установленное на три года, подчеркивает глубокую приверженность авиакомпании Etihad к испанскому рынку и ее преданность делу улучшения сообщения и культурного обмена. Презентовали нового спонсора игроки клуба Артем Довбик, Ян Коуту и Савио.
"Мы рады сотрудничать с "Жироной", клубом, который резонирует с нашими ценностями и стремлениями бренда. Это спонсорство является демонстрацией нашей преданности испанскому и каталонскому рынкам, а также нашей цели укрепить связи между ОАЭ и Испанией. Etihad Airways надеется на успешное партнерство с "Жироной" и налаживание связей с нашим народом через футбол", - сказал Арик Де, коммерческий директор авиакомпании Etihad Airways.
"Мы невероятно гордимся тем, что авиакомпания Etihad Airways стала нашим главным спонсором. Глобальное мировоззрение и стремление к совершенству авиакомпании Etihad отражают наши собственные стремления на футбольном поле и вне его", - заявил во время презентации президент клуба Дельфи Гели.
Стоит отметить, что Etihad Airways имеет тесные связи с владельцами City Football Group. Etihad является не только главным спонсором "Манчестер Сити", а также имеет права на название домашнего стадиона команды.
Популярное сейчас
- ФОТО. Владислав Ващук получил офицерское звание
- Сабо: Маркевич думал, что он лучший, а тут...
- "Наверное, звездная болезнь началась". Леоненко потроллил Маркевича за его поступок
- Довбику больше не угрожает: Серлот получил травму и выбыл из гонки за Пичичи
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО