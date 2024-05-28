Альмерия прекратила сотрудничество с Пепе Мелем

Пепе Мель больше не будет тренером "Альмерии". Это было понятно в течение последних нескольких дней, но сегодня клуб сделал это официально, опубликовав заявление соответствующее заявление. Испанский тренер присоединился к "красно-белым" 13 марта и руководил командой в последних десяти турах чемпионата.

Бывший рулевой "Альмерии" стал четвертым тренером сезона после Висенте Морено, Альберто Ласарте (на временной основе) и Гаиски Гаритано. Команда находилась внизу турнирной таблицы и после 28 игр еще не выиграла ни одного матча. Пепе Мель в своем дебютном поединке сумел выиграть у "Лас-Пальмаса".

Добавим, что "Альмерия" по итогам сезона в Примере заняла 19-е место и вылетела в Сегунду.