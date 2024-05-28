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Альмерия прекратила сотрудничество с Пепе Мелем
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пепе Мель больше не будет тренером "Альмерии". Это было понятно в течение последних нескольких дней, но сегодня клуб сделал это официально, опубликовав заявление соответствующее заявление. Испанский тренер присоединился к "красно-белым" 13 марта и руководил командой в последних десяти турах чемпионата.
Бывший рулевой "Альмерии" стал четвертым тренером сезона после Висенте Морено, Альберто Ласарте (на временной основе) и Гаиски Гаритано. Команда находилась внизу турнирной таблицы и после 28 игр еще не выиграла ни одного матча. Пепе Мель в своем дебютном поединке сумел выиграть у "Лас-Пальмаса".
Добавим, что "Альмерия" по итогам сезона в Примере заняла 19-е место и вылетела в Сегунду.
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