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Альмерия прекратила сотрудничество с Пепе Мелем

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Альмерия прекратила сотрудничество с Пепе Мелем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пепе Мель больше не будет тренером "Альмерии". Это было понятно в течение последних нескольких дней, но сегодня клуб сделал это официально, опубликовав заявление соответствующее заявление. Испанский тренер присоединился к "красно-белым" 13 марта и руководил командой в последних десяти турах чемпионата.

Бывший рулевой "Альмерии" стал четвертым тренером сезона после Висенте Морено, Альберто Ласарте (на временной основе) и Гаиски Гаритано. Команда находилась внизу турнирной таблицы и после 28 игр еще не выиграла ни одного матча. Пепе Мель в своем дебютном поединке сумел выиграть у "Лас-Пальмаса".

Добавим, что "Альмерия" по итогам сезона в Примере заняла 19-е место и вылетела в Сегунду.

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Альмерия
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Источник:
Альмерія
Опубликовал: Александр Гресь
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