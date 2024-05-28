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Барселона подписала новый контракт со своим талантливым защитником

Испания

Игрок подписал контракт до 2026 года

Барселона подписала новый контракт со своим талантливым защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона Б" продлила сотрудничество с 17-летним защитником Эктором Фортом.

Новый контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2026 года.

В сезоне 2023/24 (13 декабря) он дебютировал за первую команду в матче Лиги чемпионов против "Антверпена" в Бельгии, стартовав на позиции правого защитника. С тех пор за основную команду он провел еще девять матчей, семь в чемпионате и два в Кубке Испании.

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Источник:
fc barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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